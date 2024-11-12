布碌崙華男 歌廳服藥過量身亡 家人陷困境

布碌崙華男歌廳服藥身亡，家人陷入無助境地。(死者家屬提供)

布碌崙 一名謝姓華男日前到8大道 一家歌廳消費，不慎服藥過量身亡。目前，死者的家屬朋友找到事發歌廳，歌廳否認事件責任，家屬找到警局，但警局不予立案；死者身後留下在佛州 生活的妻兒，陷入了前所未有的無助困境。

11月2日晚，45歲的謝銀華(暱稱阿木)吃完晚飯和幾個朋友在一起打麻將，打完麻將覺得餘興未盡，阿木又決定去8大道附近的一家歌廳唱歌。據先前已在歌廳的邱小姐介紹，一開始有十幾個人在一起唱歌，後來大家慢慢散去，等阿木3日凌晨1點多到這家歌廳時，只剩下了幾個人。

阿木在歌廳玩得很開心，還服用了藥物。邱小姐說，到了凌晨大約3時40分，阿木藥性發作，渾身發硬，大家一開始以為多晃晃身體就沒事了，但10分鐘後，阿木就倒在了地上，他把扶他的人推開，還指指自己的腦袋，這時他已經說不出話來。到4時7分，阿木開始渾身抽搐，在地上打滾。

邱小姐和另一名同伴找來了歌廳的服務生。服務生說沒事，他們幾天前遇到過同樣的情況，後來緩過來了，他們給阿木喂了檸檬水和牛奶。邱小姐認為那根本不是搶救，而且她發現阿木那時已經失去了知覺。4時10分左右，她去屋內把濕衣服換下，出來後發現阿木不見了，服務生說把阿木抬到外面去了，並說已經報了警。

邱小姐趕緊到門外找到癱在牆邊的阿木，這時阿木已經沒有什麼反應了，因為天冷，邱小姐還給他穿了外套。救護車大約4時20分趕到現場，邱小姐陪著阿木上了救護車。車開出沒多久，邱小姐發現阿木沒了脈搏，急救車馬上停車搶救阿木，因為邱小姐情緒太激動，救護人員沒有讓邱小姐再上救護車。邱小姐馬上向阿木的家人告知了情況。

據阿木親如姐妹的好友林女士介紹，救護車大約4時50分開到瑪摩利醫院，搶救了20多分鐘後，醫生於5時17分宣布阿木不幸去世。醫生認為阿木不是正常死亡，但尸檢報告要三個月以後才能出來。

聽聞噩耗，阿木的妻子林女士馬上從佛州趕回紐約。阿木的家人和朋友非常悲痛，也非常難以接受。據好友林女士說，家人朋友找到那家歌廳，歌廳老闆承認阿木出事當天到他店裡消費，但否認死亡事件和歌廳有關。老闆還說，因為歌廳裝修，所有監控錄像都已經抹掉了。而且，這家歌廳及其老闆都拒絕對此事做出回應。

阿木的家人朋友數次找到管轄事發地區的警察局，希望警察局能立案，並調看事發時的監控錄像。據林女士說，警局以沒有法院命令為由，拒絕給死者立案。