皇后區牙買加莊園 川普出生地躍熱門景點

據悉，川普的出生地位於85-15 Wareham Place。(鄭向元提供)

隨著川普 (Donald Trump)在2024年美國總統大選中勝出，他位於紐約皇后區 牙買加莊園(Jamaica Estates)的出生地再次成為關注焦點，吸引了眾多訪客前來參觀。住在附近的華裔 居民鄭向元經常帶領親友探訪川普的故居，使其成為社區的熱門景點。

皇后區牙買加莊園以低密度住宅和近郊般的環境著稱，大約有1800戶住家。據悉，川普的出生地位於85-15 Wareham Place，成長地則在Midland Parkway，兩地相距不遠。鄭向元的住所鄰近這些地點，他回憶道，四年前川普競選失利後，這些地方一度冷清。如今，隨著川普重返政壇，這些地點再次熱鬧起來，吸引了一些政治愛好者和遊客前來參觀。

鄭向元說，他在牙買加莊園居住多年，積極參與社區事務，現任牙買加莊園協會第一副會長，並負責規畫委員會的工作。憑藉其豐富的城市規畫經驗，他協助管理社區的建築規範，處理違規建設，致力於維護社區的和諧環境。他表示，能在耄耋之年繼續為社區服務，是一份榮譽與責任，也展現了華裔居民在當地的積極影響力。