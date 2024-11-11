皇后區圖書館 11/14辦防洪講座

皇后區公共圖書館將舉辦一場主題爲「氣候行動：如何在皇后區東北部爲洪水做好準備」的討論會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

皇后區 公共圖書館 將聯合皇后記憶項目(Queens Memory Project)，將於14日(周四)晚在法拉盛圖書館分館，舉辦一場主題為「氣候行動：如何在皇后區東北部為洪水 做好準備」(Climate Action: How to Prepare for Flooding in Northeast Queens)的中英雙語討論活動。屆時，市政府機構、社區組織和當地居民代表，將分享他們的個人經曆和實用的抗洪方案，幫助居民更好地應對未來的極端降雨事件，歡迎民眾踴躍參加。

紐約市緊急事務管理局(NYC Office of Emergency Management)專員何以安(Ion Ho)，將介紹如何幫助租戶和房主更有效地防洪以及如何及時洪水信息，幫助低收入和中等收入業主的非營利組織紐約社區住房中心(The Center for NYC Neighborhoods)，將介紹一項在紐約市展開、針對洪水的新試點保險項目，慈濟基金會的朱冠豪，則將分享慈濟如何在華人社區開展應對氣候災害的人道主義救援，Kissena Synergy創辦人陳慧媚(Leona Chin)則將介紹通過其組織的植樹項目，分享如何更好地緩解凱辛娜公園及周邊地區的洪水問題。

活動將於14日下午5時30至7時30舉行，5時30分開始提供免費餐飲，6時至7時為討論會和觀眾問答環節。本次活動為中英雙語，現場將有市政府機構和社區組織的攤位，提供有關洪水的資訊及免費防洪包。請訪問以下網址注冊參加：bit.ly/flushingclimate。

本次活動由皇后記憶項目和皇后區圖書館聯合主辦。皇后記憶項目正在製作第四季播客，主題聚焦皇后區的氣候變化與水質問題。活動將錄製存檔，部分音頻或將用於播客製作。此前，該播客已獲得多項獎項。