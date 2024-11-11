回饋社區 三江慈善公所捐助六弱勢組織

紐約三江慈善公所舉行年度捐贈儀式，將捐給扶持弱勢群體的六個非營利組織。(記者曹馨元╱攝影)

紐約三江慈善公所10日舉行年度捐贈儀式，將總金額超過6000元的款項捐給扶持弱勢群體的六個非營利組織。

三江慈善公所主席包榮剛表示，公所已經堅持慈善捐贈長達十餘年，每年贈予的非營利組織也都與華裔社區息息相關，體現了公所堅持回饋社區的初心。

今年的六個受捐機構分別為華測會老人中心、紐約梨園社、市警察工會遺孀及兒童福利 基金(PBA Widows & Children's Benefit Fund)、華埠兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)、紐約華僑學校及布碌崙長老會醫院，涵蓋社會福利、醫療健康、教育、文化等多個領域。

部分受捐機構，如紐約華僑學校，是三江慈善公所長期以來的捐贈對象。而從去年起，三江慈善公所也開始為市警察工會捐贈；包榮剛表示，這是公所為社區治安作出的一點努力，「對華人 來說，治安和教育是最重要的」。

同時，與往年常捐予外州機構不同，今年的捐贈對象也全部為紐約本地機構，更多地惠及紐約本地的華人社區。