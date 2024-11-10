俠骨柔情鄭佩佩 摯友影迷追思

鄭佩佩日前罹罕病離世，享壽78歲。(取材自微博)

「電影女俠」鄭佩佩7月17日因病辭世，享年78歲。9日，由佛光山紐約道場、華美人文學會與美華藝術協會共同主辦的鄭佩佩追思會，在曼哈頓 下城的華美協進社舉行。包括導演李安，及家人、摯友及眾多影迷集結一堂，緬懷鄭佩佩的藝術成就與人生風采。

追思會由佛光山紐約道場釋有霖法師帶領大眾祈福，會場播放「鄭佩佩影視集錦」及「佩佩照相簿」，展現她在銀幕上的傳奇片段及生活瞬間。華美協進社社長葛曉初致詞時表示，鄭佩佩的影響力超越了影壇。鄭佩佩13年前曾到訪華美協進社，與觀眾分享她對中國電影的見解。

鄭佩佩的女兒原和珍代表四位子女致辭。她提到母親生前叮囑家人，不必在葬禮上耗費資源，並將遺體與大腦捐贈供醫學研究。鄭佩佩一生珍惜家庭時光，經常組織家庭旅行。原和珍說到此處時多次哽咽，堅持致詞講完：「母親一輩子都在照顧我們，而最後的時光裡才由我們來照顧她，時間卻遠遠不夠。」

李安從十歲起就開始看「佩佩姐」的電影。李安表示，要在女性演員裡尋找這種「輕生死、重承諾」的俠義精神尤為困難，因為女俠不但要滿足這一標準，還需要屈服於父權社會對於女性的幻想。而鄭佩佩就是以這樣的形象橫空出世，「她代表了很多東西，這對我的成長非常重要」。

在拍攝「臥虎藏龍」時，鄭佩佩已年過半百，幾乎各種類型的角色都出演過。李安再度邀請她回來出演女俠，還是難度較高的反派。而鄭佩佩演繹出驚人的深度與張力，完全超出他的預期。

鄭佩佩電影生涯始於1963年，當時在邵氏兄弟製片公司出演多部經典武俠片。她憑藉電影「大醉俠」中金燕子一角，開創了女性在武俠片中擔任主角的先例。儘管未經正式武術訓練，她的芭蕾與傳統舞蹈背景讓她在片中表現得遊刃有餘，為華語動作片奠定基礎。