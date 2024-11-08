「歡迎來到法拉盛」商改區新推旅遊網站

為了讓遊客更好地領略法拉盛的風光，法拉盛商業改進區7日推出全新網站「歡迎來到法拉盛」。(記者高雲兒╱攝影)

為了讓遊客更好地領略皇后區法拉盛 的風光，法拉盛商業改進區(Flushing BID)7日推出全新網站「歡迎來到法拉盛」(welcometoflushing.com)。該網站全面展示法拉盛地區的景點、購物、餐飲及住宿資訊，並提供完整的地圖指南。網站將全年持續更新社區活動，包括來自合作夥伴的各類精彩活動。

法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，作為紐約市 最具代表性的美食聚集地之一，法拉盛為遊客提供從街頭小吃到高級餐廳的多元選擇，並擁有多處娛樂場所及15個購物中心。此次在愛迪生電力公司(Con Edison)的贊助下，法拉盛商改區推出這一新網站，全面展示社區特色，助力推動後疫情時代的觀光復甦。

余鈿崧表示，新網站陳列了法拉盛的眾多歷史景點和特色商家，「許多景點由於缺乏宣傳資源，往往未被廣為人知」；網站還提供了詳細的餐廳資訊，包括菜單、價格及圖片，讓遊客能輕鬆規畫行程。此外，網站也列出了法拉盛周邊的機場與酒店，方便遊客安排住宿，「我們希望讓遊客知道，這裡是理想的住宿地點，餐後便可輕鬆前往機場。」

州參議員劉醇逸辦公室代表宿瑋陸讚揚該網站的推出，指出法拉盛獨特的多元文化特色。她認為，網站不僅為遊客提供豐富資訊，還幫助居民更深入地了解社區活動。紐約市議員黃敏儀辦公室代表朱宇軒也表示，新網站將帶領遊客探索法拉盛的獨特魅力，讓他們發現許多連在地居民也不曾察覺的隱藏寶藏，「無論是第一次到訪還是熟悉當地的老居民，都能在網站上發現新驚喜。」