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記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

紐約選舉現「紅潮」 創40年最小差距

記者馬璿╱紐約報導
根據紐約市選舉委員會初步計票結果顯示，民主黨副總統候選人賀錦麗在紐約市拿下近68%，對比上川普的30%看似大勝，但川普在紐約州的得票數有顯著提升。(記者馬璿╱攝影)
根據紐約市選舉委員會初步計票結果顯示，民主黨副總統候選人賀錦麗在紐約市拿下近68%，對比上川普的30%看似大勝，但川普在紐約州的得票數有顯著提升。(記者馬璿╱攝影)

2024美國大選，本為民主黨穩固票倉的紐約市迎來小波紅潮，成為40年來最接近翻紅的一次。根據市選舉委員會(Board of Elections)初步計票結果顯示，民主黨副總統候選人賀錦麗在紐約市拿下67.7%，對比上川普的30.45%看似大勝，但川普在紐約州的得票數有顯著提升。本次大選共和黨在紐約州與民主黨差距縮小到20%以內，創下20年來最小差距。

在紐約的五大行政區中，布朗士(Bronx)和皇后區(Queens)川普支持率攀升，在布朗士提升35%、曼哈頓增加20%，而皇后區更是最大票倉，獲得24萬7891票，較2020年提高16.5%。布碌崙(布魯克林)與史泰登島支持率也有微幅增加，各為8%與0.7%。而長島和哈德遜河谷等郊區如納蘇郡(Nassau County)，川普更拿下52.5%票數擊敗賀錦麗的47.5%。

此外，紅潮除推動總統得票率，更影響共和黨候選人在紐約州贏下關鍵席位。除第17選區共和黨國會議員勞勒(Mike Lawler)順利連任外，諾伯(Daniel Norber)擊敗現任民主黨議員希麗蒂(Gina L. Sillitti)的結果，也接連讓代表共和黨參選第三國會選區的樂佩萃(Mike LiPetri)，與對手民主黨蘇奧齊(Tom Suozzi)差距減少。

雖賀錦麗穩固拿下紐約市選票，以近68%穩居優勢，但此數字仍低於拜登2020年所取得的75.7%。拜登2020年紐約市的得票率同樣低於喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)2016年的78%，呈現民主黨在紐約市壓倒性優勢有減弱跡象。

紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)向紐約郵報表示，選民的選擇反映他們對現狀的不滿，指出人們在整體景氣不佳時會傾向其他選項，但他認為選民正在走向黑暗的一端。民主黨策略師狄曼尼(Jake Dilemani)認為削減警察經費和極端社會議題等政策，讓傳統選民漸漸遠離。他強調，非洲裔、西語裔和東亞選民的流失，應該要成為民主黨的警訊，敦促其好好正視並重新思考如何贏回選民的支持。

民主黨 紐約市 紐約州

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