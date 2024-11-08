我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

亞當斯：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

記者曹馨元╱ 紐約報導
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)
雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

成功當選的下任總統川普(Donald Trump)在競選期間反覆強調，上任後將即刻啟動針對非法移民的「美國史上規模最大的遣返」。雖然紐約市長亞當斯在大選前日的記者會上表示，大規模遣返不會在紐約市發生，但法律專家卻不認為如此，部分華人走線客也感到憂心。

自2022年春季以來，紐約市湧入了22萬名尋求庇護者，他們在等待庇護案裁決期間獲准留在美國，目前約有6萬名移民住在紐約市的收容所。但全美共有130萬移民雖遭頒遣返令卻仍滯留在美國境內，他們將會是前幾波遣返行動的第一目標。

移民事務通常由聯邦政府統一管理，州及地方政府能夠行使的權力十分有限。亨特學院(Hunter College)政治學教授紐通(Lina Newton)的研究表明，國會在移民政策擁有絕對的權力，「歸根究底，聯邦政府擁有執行移民法律的唯一權利」。但也有部分專家認為，缺乏地方合作和預算限制可能會讓川普的遣返計畫難以迅速落地。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在大選前一日的記者會上表示，大規模的遣返出境「在紐約市是不會發生的」。而市長移民事務辦公室專員卡斯楚(Manuel Castro)也在6日大選結束後的記者會上，用西班牙語說，「在大規模遣返出境的問題上，我們不會遵循聯邦政府的指示」。

與華人走線客接觸密切的老移民Joe表示，川普當選對走線客「肯定會有影響」。據他了解，因為紐約在移民政策上更為友好，如今「外州的人(走線客)都想回紐約來」，而目前在紐約的走線客也擔心移民政策會有變化；但除此之外，「目前為止也沒有什麼可做的」。

在今年初走線來美的王先生則更關注不同經濟政策對走線客找工作產生的影響。他稱很多同為走線客的朋友認為川普上台會帶來更多工作機會，反而是件好事；在移民政策方面，他則表示對於已經來到美國走線客不會有太大影響，「要再進來就難了」。

根據美國移民委員會(American Immigration Council)上月發布的一份報告，大規模遣返計畫預計每年將花費880億元；同時，國內生產總值將損失4.2%至6.8%。

非法移民 走線 遣返

上一則

川普恐阻堵車費 替代方案年底出爐

下一則

應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新「反川之戰」開始 加州州長紐森打響頭砲

新「反川之戰」開始 加州州長紐森打響頭砲
川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光
舊金山哪些社區最支持川普

舊金山哪些社區最支持川普
川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

川普首席律師布蘭奇手機 被中國駭客入侵

熱門新聞

華埠東百老匯發生命案，華男遭捅死橫屍超市前。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

2024-11-07 17:53
前往尼加拉瀑布旅遊巴翻覆，致近30人受傷、州際公路部分關閉。(取自州警辦公室)

從紐約出發 前往尼加拉瀑布旅遊巴士翻覆 近30傷

2024-11-07 11:33
圖為川普兒時住宅在2020年10月的舊照。路透

川普兒時住宅荒廢成流浪貓避難所 鄰居怨聲連連

2024-11-01 15:47
打架現場。（視頻截圖）

紐約2劫匪闖「遼寧飯店」被揍 4華人涉犯罪？ 律師要平反

2024-10-31 15:14
在紐約大學就讀的華裔學生也裝扮成經典的東方女郎，參與遊行。(記者曹馨元／攝影)

萬聖節大遊行5萬人上街 華人精心打扮 百萬觀眾同樂

2024-11-01 07:40
皇后地區檢察官凱茲6日宣布，經過調查和法庭審理，租霸萬亨特已經認罪，將被判刑，並須賠償房主。圖為涉案房源。(取自Zillow)

紐約皇后區租霸訴房東 自己反遭判刑還要賠錢

2024-11-07 13:14

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人