亞當斯：選後無大規模遣返 華人走線客仍憂

雖然亞當斯表示，川普推行的大規模遣返不會在紐約市發生，但部分華人走線客仍感到憂心。(美聯社)

成功當選的下任總統川普(Donald Trump)在競選期間反覆強調，上任後將即刻啟動針對非法移民 的「美國史上規模最大的遣返 」。雖然紐約市長亞當斯在大選前日的記者會上表示，大規模遣返不會在紐約市發生，但法律專家卻不認為如此，部分華人走線 客也感到憂心。

自2022年春季以來，紐約市湧入了22萬名尋求庇護者，他們在等待庇護案裁決期間獲准留在美國，目前約有6萬名移民住在紐約市的收容所。但全美共有130萬移民雖遭頒遣返令卻仍滯留在美國境內，他們將會是前幾波遣返行動的第一目標。

移民事務通常由聯邦政府統一管理，州及地方政府能夠行使的權力十分有限。亨特學院(Hunter College)政治學教授紐通(Lina Newton)的研究表明，國會在移民政策擁有絕對的權力，「歸根究底，聯邦政府擁有執行移民法律的唯一權利」。但也有部分專家認為，缺乏地方合作和預算限制可能會讓川普的遣返計畫難以迅速落地。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在大選前一日的記者會上表示，大規模的遣返出境「在紐約市是不會發生的」。而市長移民事務辦公室專員卡斯楚(Manuel Castro)也在6日大選結束後的記者會上，用西班牙語說，「在大規模遣返出境的問題上，我們不會遵循聯邦政府的指示」。

與華人走線客接觸密切的老移民Joe表示，川普當選對走線客「肯定會有影響」。據他了解，因為紐約在移民政策上更為友好，如今「外州的人(走線客)都想回紐約來」，而目前在紐約的走線客也擔心移民政策會有變化；但除此之外，「目前為止也沒有什麼可做的」。

在今年初走線來美的王先生則更關注不同經濟政策對走線客找工作產生的影響。他稱很多同為走線客的朋友認為川普上台會帶來更多工作機會，反而是件好事；在移民政策方面，他則表示對於已經來到美國走線客不會有太大影響，「要再進來就難了」。

根據美國移民委員會(American Immigration Council)上月發布的一份報告，大規模遣返計畫預計每年將花費880億元；同時，國內生產總值將損失4.2%至6.8%。