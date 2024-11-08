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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

應對川普 霍楚制定「紐約州自由計畫」

記者范航瑜╱紐約報導
詹樂霞辦公室在2019年至2021年間對川普政府發起了近100項法律訴訟。(取自州長辦公室)
詹樂霞辦公室在2019年至2021年間對川普政府發起了近100項法律訴訟。(取自州長辦公室)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日宣布強化合作，應對川普(Donald Trump)第二任期可能對紐約政策構成的法律挑戰，涉及墮胎權、氣候變遷、槍枝安全等議題。

霍楚和詹樂霞的高級官員將定期會晤，以回應潛在的聯邦行政行動，並向州民、各州機構和私營部門提供法律指導，還將聯動全州地方政府的法律部門，以確保在政策應對上形成聯防機制。

霍楚同時宣布成立「紐約州自由倡議」(Empire State Freedom Initiative)，應對川普政府可能帶來的政策風險。該團隊由州長聯邦事務辦公室、州法務辦公室(Office of the Counsel)、國土安全與緊急服務廳等代表組成，並已初步分析川普及其顧問政策帶來的法律、監管及財務風險。

該倡議已在大選日之前啟動，並已經召開會議和制定綜合應對計畫。接下來，團隊將推動各項州內政策，透過立法、規則制定、撥款等措施確保紐約州的核心權益。

霍楚稱，紐約州已在生育權議題上採取重要步驟，包括通過「一號提案」將生育自由納入州憲法，確保不僅為本州居民，還為來自限制墮胎州的患者提供遠程醫療和其他服務。該法案也保護了醫療提供者、醫護人員及支援人員，使其免受來自外州法律的訴訟威脅。此外，紐約市民現在可無需醫師處方，直接從藥房獲取避孕藥。

霍楚表示，回顧川普首任期，紐約州及其居民多次因聯邦政策成為攻擊目標。詹樂霞辦公室在2019年至2021年間對川普政府發起了近100項法律訴訟，包括挑戰川普政府對州和地方稅收的扣除上限措施。詹樂霞表示：「我們清楚川普政府的操作模式。無論下屆政府如何對待紐約，我們都做好了充分準備。」

紐約州是川普的家鄉州。川普上個月底曾專程到紐約造勢，並在集會上表示：「贏得紐約將是莫大榮耀。」紐約上一次選舉人票投給共和黨候選人還是在1984年支持前總統雷根(Ronald Reagan)，此後40年一直為藍州。

紐約州憂心在川普上任後，可能對紐約政策構成法律挑戰。圖為川普月前在紐約州長島納蘇...
紐約州憂心在川普上任後，可能對紐約政策構成法律挑戰。圖為川普月前在紐約州長島納蘇體育館造勢。(美聯社)

川普 紐約州 霍楚

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