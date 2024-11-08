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男闖後院拉車門 法拉盛屋主驚魂：類似情況至少5次

記者高雲兒╱紐約報導
陳女士在監控中看到一名身分不明的男子闖入她的後院，企圖偷走她的鞋子，還多次嘗試打開她車門。(陳女士提供)
陳女士在監控中看到一名身分不明的男子闖入她的後院，企圖偷走她的鞋子，還多次嘗試打開她車門。(陳女士提供)

住在皇后區法拉盛附近的陳女士近日在監控中目睹一場驚魂場面：一名身分不明的男子闖入她的後院，企圖偷走她的鞋子，還多次嘗試打開她車門，逗留片刻後才離去。陳女士表示，這樣的事件已非首次發生，過去幾年類似的情況至少發生了五次，但報警未果後，她無奈之下決定養一條狗，以求稍微安穩心神。

陳女士住在法拉盛的皇后區植物園附近，7日早晨，她發現後門口的鞋子無故出現在車道上，察覺異樣後立即查看監控，驚見凌晨4時30分左右，有一名男子闖入後院，先是取走鞋子，又反覆查看後將鞋子隨意扔在車道上。她猜測對方可能覺得鞋子是小孩的，不值錢，所以扔下後離去。

然而，該男子並未立刻離開，又在車道上試圖打開陳女士的車門，發現鎖住後才作罷。「我看到真的嚇死了，完全不知道發生了什麼事。」

住在植物園附近已三年多的陳女士說，這並非第一次遭遇此類情況，「第一次是在2022年8月，當時中午12點，有人企圖撬門，恰巧被我撞見，對方聲稱是電工，我說不需要，他才匆匆離開。我後來查看監控，才發現他當時正在撬門。」

事發後，陳女士立刻報警，「中午報警，晚上天黑了警察才來，後來我看那天的新聞，發現附近走幾步路有個人家被偷了，我估計是同一夥人」。

自該事件後，陳女士在家門口各個方向安裝了監控並養了一條看家狗，「因為監控只能看到發生什麼事情，這些人戴著口罩帽子，都不怕的，人家和我說，養條狗最有用，這樣我出門也放心」。

正如陳女士所料，2023年1月11日，兩名帶著疑似工作證的陌生人分別在白天和晚上靠近她的住處。陳女士推測他們可能是在踩點，「我根本沒叫這些人來，所以可能是踩點的，我真的嚇死了，現在都有陰影了」。

同年1月13日，一名在1月11日出現的陌生男子再度現身，幸好狗一叫，他便轉身離開。陳女士希望藉此經歷提醒住在法拉盛的家庭，加強防範措施，不要存放貴重物品在家中，「最好養條狗，這是最管用的方法」。

根據10月發布的數據顯示，2023年轄區包括法拉盛的市警109分局記錄的入室盜竊案件數為48起，而2024年則下降至27起，較去年同期減少43.8%。

2023年1月11日，兩名帶著疑似工作證的陌生人分別在白天和晚上靠近陳女士的住處...
2023年1月11日，兩名帶著疑似工作證的陌生人分別在白天和晚上靠近陳女士的住處，讓她十分不安。(陳女士提供)
2023年1月11日，兩名帶著疑似工作證的陌生人分別在白天和晚上靠近陳女士的住處...
2023年1月11日，兩名帶著疑似工作證的陌生人分別在白天和晚上靠近陳女士的住處，讓她十分不安。(陳女士提供)

法拉盛 植物園 皇后區

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