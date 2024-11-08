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史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

曾被捕15次 紐約市警局前隨機砍人 遭控謀殺未遂

記者許君達╱紐約報導
華埠旁市警總局門外此前發生光天刺案，15次前科累犯7日被控謀殺未遂等罪名。圖為案發現場遺留的血跡。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠旁市警總局門外此前發生光天刺案，15次前科累犯7日被控謀殺未遂等罪名。圖為案發現場遺留的血跡。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)7日宣布，以謀殺未遂等三項罪名起訴一名涉嫌在華埠旁的市警總局(NYPD)大門外隨機刺傷行人的嫌犯杜普里(Marvin Dupree)。據報，杜普里曾有過15次被捕前科。

法庭文件顯示，今年10月16日中午時分，19歲的男性受害者在市警總局門前的廣場上正在與一名女性路人交談時，杜普里突然衝向兩人，手持利刃刺入受害人上背部，傷口距離可致命的後頸部位非常近。根據受害人的證詞，他在回頭望向行凶者時，發現杜普里手中拿著刀，正在微笑著看著他倒向地面。事發後，受害人被送往表維醫院(Bellevue Hospital)接受縫合手術，沒有生命危險，而杜普里則逃離現場。

當日晚些時候，一名休班警員在哈林區(Harlem)發現了杜普里，因為他身上的服裝與警方通緝令上一模一樣，並隨即將其逮捕。法庭文件沒有顯示杜普里的作案動機。

根據本報此前的報導，杜普里曾被捕15次，犯罪紀錄包括襲擊、嚴重告饒、非法持有管制物品、威脅及拘捕等，他還曾因毒品犯罪和非法銷售違禁物品等罪行入獄三次。

現年41歲的杜普里被控一項二級謀殺未遂(Attempted Murder)、一項一級襲擊未遂(Attempted Assault)和一項二級襲擊(Assault)罪，三項罪名均屬重罪。

杜普里行凶的地點位於曼哈頓市警總局與市府綜合行政大樓之間的廣場，是從華埠往返市政廳地鐵站的必經之路，日常也有大量政府公務員和辦事市民來往。白艾榮表示，紐約市民有權利在曼哈頓街頭安全地行走，執法機構不能容忍類似的暴力犯罪。

曼哈頓 華埠 白艾榮

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