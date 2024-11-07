11月胃癌宣傳月 法拉盛長老會醫院舉辦科普講座

紐約長老會皇后醫院將於8日(周五)和16日(周六)在法拉盛舉辦兩場胃癌健康講座，向居民提供有關胃癌預防、早期診斷和治療的實用資訊。(主辦方提供)

11月是胃癌宣傳月，為增強社區對胃癌的認知，紐約長老會皇后醫院 將於8日(周五)和16日(周六)在法拉盛 舉辦兩場胃癌健康講座，向居民提供有關胃癌預防、早期診斷和治療的實用資訊。這次活動不僅提供健康諮詢，還有食品、飲料、精美贈品和抽獎機會，歡迎所有年齡段的社區居民參與。

胃癌是全球第五大常見癌症 ，也是癌症相關死亡的第三大原因。紐約長老會皇后醫院的活動旨在通過專業講座和互動，為胃癌患者和高風險人群提供支持，提升生活質量。講座將由多學科專家團隊參與，包括外科醫生、胃腸病學家、腫瘤內科醫生、放射腫瘤學家、遺傳諮詢師、腫瘤導航員和營養師等。與會者將有機會向專家諮詢，了解胃癌的早期症狀、風險因素、診斷流程以及如何獲得全面的癌症護理服務。