11月胃癌宣傳月 法拉盛長老會醫院舉辦科普講座
11月是胃癌宣傳月，為增強社區對胃癌的認知，紐約長老會皇后醫院將於8日(周五)和16日(周六)在法拉盛舉辦兩場胃癌健康講座，向居民提供有關胃癌預防、早期診斷和治療的實用資訊。這次活動不僅提供健康諮詢，還有食品、飲料、精美贈品和抽獎機會，歡迎所有年齡段的社區居民參與。
胃癌是全球第五大常見癌症，也是癌症相關死亡的第三大原因。紐約長老會皇后醫院的活動旨在通過專業講座和互動，為胃癌患者和高風險人群提供支持，提升生活質量。講座將由多學科專家團隊參與，包括外科醫生、胃腸病學家、腫瘤內科醫生、放射腫瘤學家、遺傳諮詢師、腫瘤導航員和營養師等。與會者將有機會向專家諮詢，了解胃癌的早期症狀、風險因素、診斷流程以及如何獲得全面的癌症護理服務。
8日(周五)的講座將以英語進行，時間為上午11時至下午3時，地點位於紐約長老會皇后醫院的Lang大堂，地址為法拉盛緬街56-45號，靠近布斯紀念大道(Booth Memorial Avenue)。16日(周六)的講座將以中文舉行，時間為中午12時至下午3時，地點在啟揚文化中心，位於法拉盛41大道133-29號。兩場活動均提供食品、飲料、贈品及抽獎，註冊活動請訪問 WWW.NYPQCME.ORG。提前註冊的參與者可獲得額外贈品。
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