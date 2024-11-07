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輔警晉升典禮 華埠五分局多人榮升 全市近50人升職

記者劉梓祁╱紐約報導
市警辦輔警升職典禮，華埠五分局多人榮升。(輔警隊提供)
市警辦輔警升職典禮，華埠五分局多人榮升。(輔警隊提供)

紐約市警(NYPD)總局日前在皇后區舉辦輔警晉升典禮，來自全市各個分局的輔警齊聚；其中，華埠五分局的多名華裔輔警在此次典禮上榮獲晉升。

華埠五分局長期以多元文化和社區參與度高而著稱，此次晉升的輔警中，有不少是在華人社區服務多年的資深成員。當晚，五分局輔警隊共有八人獲得晉升，其中最高職務由曾偉康獲得，他被晉升為副督察(Deputy Inspector)。

此外，輔警盧元龍也獲升為警官(Captain)，另有三名成員晉升為巡官(Lieutenant)，以及三人晉升為警佐(Sergeant)。典禮中，全市五個區共有接近50名成員獲得晉升，其中第五分局的晉升人數位居全市第二。

曾偉康曾回憶說，自己在九一一事件後申請成為輔警，因大災過後曾思考「能為社區做些什麼」，隨後和同僚成為華埠「眼和耳」，在各方面幫助社區，如引導路人、分發食物等。他還說，最難忘颶風珊迪襲擊後，全體輔警傾力出動幫助華埠，同時也在過去數年見證了警察部門的進步。

據了解，目前五分局共有百餘位輔警，多人精通粵語。曾偉康亦鼓勵年輕人成為輔警，指其不僅能幫居民解決困難，還能接受專業的巡邏培訓，了解市警運作。

市警輔警為一項志願項目，旨在鼓勵社區成員積極參與公共安全事務。輔警們經過專業培訓，在巡邏、交通管理和緊急事件中協助正式警員。市警表示，他們的無私奉獻不僅增強了社區的安全感，也促進了警民之間的良好關係。

市警輔警升職典禮，華埠五分局曾偉康(中)升為副督察。(輔警隊提供)
市警輔警升職典禮，華埠五分局曾偉康(中)升為副督察。(輔警隊提供)

華埠 紐約市 皇后區

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