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今年紐約地鐵乘客破10億人次 較2022年早2月達陣

記者許君達／紐約報導
紐約地鐵4日迎來今年第10億名乘客。圖為幸運乘客卡拉斯奎約(左三)獲得MTA提供的意外獎品。(MTA提供)
紐約地鐵4日迎來今年第10億名乘客。圖為幸運乘客卡拉斯奎約(左三)獲得MTA提供的意外獎品。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，紐約地鐵2024年的乘客數量突破10億人次。相比新冠疫情剛剛結束的2022年，今年達到這一里程碑比2022年早了兩個月。

根據大都會運輸署(MTA)公布的數據，紐約地鐵在今年10月內總共運送了1億1300萬人次、公車共運送了4000萬人次，比去年同期分別增加了1000萬和300萬，是疫情結束後的同比最佳成績。相比地鐵和公車，主要服務郊區的兩個通勤鐵路系統，也都在10月錄得了最佳客流成績，其中長島鐵路(LIRR)工作日平均客流為26萬1900人次，北線鐵路(Metro North)工作日平均客流為23萬400人次，均創下疫情爆發以來的最高紀錄。

而如果只計算周末客流量，則二者均已超過了疫情前的紀錄。其中長島鐵路的周末日均客流量為13萬5000人次，達到2019年同期的132%；北線鐵路周末日均運量13萬2000人次，達到2019年的102%。

此外，曾經廣受詬病的OMNY支付系統的市場份額也出現了持續增長。目前，82%的普通乘客已開始使用OMNY付款，而針對享受優惠票價的乘客推出的OMNY卡在推出後，也已收穫了60%的使用率。在學生OMNY卡本學期開始投放後，刷卡數量已超過2000萬人次。

霍楚表示，除了歡呼地鐵客流量大增外，她所領導的州府還會努力提高公共交通系統的安全性，以便鼓勵更多人回到地鐵中來。不過，根據州主計長發布的一系列報告，紐約市公共交通客流恢復情況仍遠低於預期，導致MTA收支失衡、財政漏洞持續擴大。

根據MTA發布的消息，紐約市今年第10億名地鐵乘客為布碌崙(布魯克林)的卡拉斯奎約(Michael Carrasquillo)，他幸運地獲得了一張有效期四周的無限次免費乘車卡以及紀念款帽子和襯衫。

地鐵 疫情 長島鐵路

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