工會未提異議 紐約愛樂雙簧管首席王亮不續聘

紐約愛樂樂團日前宣布，決定不再續聘首席雙簧管手王亮(Liang Wang)。(取自曼哈頓音樂學院官網)

紐約愛樂樂團日前宣布，基於對華裔 首席雙簧管手王亮(Liang Wang)和副首席小號手穆基(Matthew Muckey)針對濫用權力與性侵的最新指控，決定不再續聘兩人，解雇決議自2025年9月21日生效。樂團工會(Local 802)已表態不對此決定提出異議。

王亮和穆基於2018年9月因2010年的不當行為指控被解雇，但美國音樂家聯邦(Local 802)提出申訴，仲裁員 布洛克(Richard I. Bloch)2020年4月裁定兩人復職。

今年4月，「紐約」雜誌(New York)發布文章，詳細披露了針對兩人的性侵指控，文章中描述了2010年一名女性樂手在飲用紅酒後失去意識，並發現自己疑遭性侵的經歷。這一報導引發了新一輪的調查，最終導致兩人被有薪停職。

樂團執行顧問博爾達(Deborah Borda)4日表示，調查中共有11名女性指控王亮，三人指控穆基，其中部分為學生，並描述了兩人涉及性虐待、強暴及濫用權力的行為。

最終調查結果認定，兩人的確存在不當行為。根據勞工合同規定，樂團須於明年2月15日前通知不續聘決定。隨後樂團召集了九人組成的解雇審查委員會進行審議，並獲得委員會一致通過。樂團工會的執行委員會也接受了該建議。

樂團工會主席卡特勒(Sara Cutler)4日發出電子郵件通知會員，告知工會不會就此案進行仲裁，並表示將於本周內提供正式書面決定。

博爾達補充，超過四分之三的樂團成員表示不願與兩人同台演出。「以往很多受害者害怕發聲，但現在已不再沉默。」

據博爾達，兩人已被禁止進入樂團大樓，並不再有機會登台。穆基於2006年6月加入樂團，並於2008年獲得終身聘用；王亮1980年生於中國青島，先後在中國中央音樂學院、曼哈頓 音樂學院深造，2006年9月成為樂團成員。

對於此決定，王亮的律師劉易斯(Alan S. Lewis)認為工會選擇不仲裁的行動「令人羞恥」，他表示，樂團選擇公開羞辱，而非依循正當程序。