持槍華裔男藏臥室 法拉盛華婦與匪扭打被劫3千元

華裔搶匪持槍藏家中，法拉盛華婦被劫3000元。(市警提供)

皇后區法拉盛 一處住宅區近日發生入室搶劫案件，一位華裔 婦女在歸家後發現劫匪藏於屋內，後在槍支 威脅下被劫走3000元現金和奢侈品背包；知情人表示，本案的犯罪嫌疑人是同為華裔的年輕男子。

根據市警(NYPD)公告，法拉盛109分局在10月29日(周二)上午11時20分，接報稱轄區內發生一起搶劫案。案發時，一名47歲的婦女在返回位於大學點大道(College Point Blvd.)交41大道(41 Ave.)的住所後，發現一位身分不明的男子在其公寓出現。

兩人相遇後，嫌犯向受害者展示出一把手槍，在威脅中強行劫走了四個手提包和約3000元現金。市警表示，此次事件中無人受傷，但目前尚未有任何人被捕，調查仍在進行中。知情人表示，本案的涉案人員均為華裔，且嫌犯年齡大約為20歲上下。

案件發生後，109分局也在社交媒體公布了監控攝像頭捕捉到的嫌犯照片，希望公眾協助確認嫌疑人身份。據知情人，受害華婦在進入自己公寓時，發現一名男子藏於臥室內。隨後，該男子用一把黑色手槍指向她，並用國語對她說道「別動」、「別看我」等話語。

受害者隨後與嫌疑人發生扭打，並用手擊打對方數次，至其槍支掉落，但很快被嫌犯撿起。據了解，在被嫌犯搶走的四個手提包中，有一個為真品路易威登(Louis Vuitton)手提包，其餘三個為假冒「LV」提包。犯案後，嫌犯迅速逃離了現場。

市警數據顯示，109分局轄區內近來較少搶劫案件。在截至11月3日的過去近一個月內，區內共錄得13起搶劫案，較往年同期減少52%。市警提醒居民在不在家時，確保所有的門窗均上鎖，並安裝適當的安全措施，如報警系統和監控攝像頭。

警方呼籲，知情民眾民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。