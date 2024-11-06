台灣舞蹈團「黃翊工作室+」新作「墨」 驚艷紐約

台灣舞蹈藝術家黃翊，首登林肯中心室內劇場。(記者劉梓祁╱攝影)

台灣舞蹈藝術團隊「黃翊工作室+」11月初在紐約林肯中心上演了新編作品「墨」，並獲得票房成功。紐約是「墨」在海外巡演的第一站，在林肯中心舉辦的兩場演出，門票幾乎售罄，令團隊大受鼓舞。

「黃翊工作室+」成立於2010年，以人與機器人共舞為人熟知，常在創作中融合多領域的創新模式，作品具有較高的科技比例。他們的經典作品「黃翊與庫卡」自2017年以來，已在19個國家巡演近90場。本次演出為台灣舞蹈團隊首次登上林肯中心的室內劇場，該作品也被藝術媒體評為秋季12個值得推薦的舞蹈及歌劇 節目之一。

「墨」是藝術家黃翊與台灣書法 名家董陽孜合作的成果。舞者從董陽孜的作品中汲取靈感，將書法藝術的精神韻味融入舞蹈動作中，還在舞台呈現上將藝術與機器人等現代技術加以融會貫通，以這種古典與現代相結合的方式表達東方傳統藝術之美。

巡演經紀人葉怡君介紹，她得到的一些反饋顯示，即使不懂書法藝術的美國觀眾，也表示他們從黃翊的舞台呈現中了解到「這種藝術是多麼獨特」。

黃翊介紹，他與董陽孜的這項合作，從敲定意象到創作完成，用了十年。他表示，董陽孜的作品十分大氣，他用了很長的時間沉澱和思考，結合自己年齡和閱歷的增長，又幸運地遇到了最佳的配樂作品，最終才想好如何詮釋。而在這一沉澱的過程中，正逢動態捕捉等技術手段從進步到成熟，因而也讓他將現代科技更深地嵌入自己的作品中。

在「墨」的舞台上，主創者安排了多台機器人與藝術家共舞。因而在創作過程中，黃翊的思考不僅限於藝術本身，也包括人類與機器人之間的關係。他表示，事實上，與真人相比，他更信任機器人。「機器人不會騙人，但與人類交往則會有太多的可能性。」

黃翊表示，機器人當然不能完全避免故障，但與機器人相比，燈光、幕布甚至舞者本身都可能因為各種意外而影響舞台效果。因此在不存在十全十美的現實世界中，機器人給人類帶來的，更多的會是穩定性而非不確定性。