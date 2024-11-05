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80歲朱利安尼 傳再戰紐約市長

記者胡聲橋╱紐約報導
有消息指出，前市長朱利安尼正考慮是否再次參選市長。(路透)
有消息指出，前市長朱利安尼正考慮是否再次參選市長。(路透)

據媒體報導，前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)正考慮是否明年競選紐約市長。這位前市長說，「我不會說絕不」，但他也表示，就目前而言，他不會參選。

現年80歲的朱利安尼在1994至2002年間擔任紐約市市長，因為在911事件後發揮了出色的領導才能，被譽為「美國市長」；但他擔任川普競選律師的經歷使其名聲一落千丈。目前他正疲於應付被判罰1億4800萬元的官司，而且還面對兩項涉嫌干擾2020年總統選舉的刑事起訴。他已經被取消華盛頓特區的律師執業資格。

朱利安尼目前居住在佛州棕櫚灘(Palm Beach)。他表示，即使沒有正式參加競選，他參選的想法也並非遙不可及。他提到亞當斯政府涉嫌貪汙，並表示其他市長候選人都是危險的極左派。

「自從拉瓜地亞(Fiorello LaGuardia)擔任市長以來，唯一誠實的市政府出現在我和彭博(Mike Bloomberg)的任期內」，朱利安尼說，「如果沒有共和黨市長或獨立黨派市長，市府就會出現腐敗現象」。

幾周前，朱利安尼承認自己年事已高，他說自己已經80歲，膝蓋不好，還患有與911相關的肺病。不過，10月27日在麥迪遜廣場花園的川普集會上，他一出場就引起了民眾歡呼。根據紐約市法律，市長候選人不一定要住在市內，但如果當選，必須在任內遷入。

不過，即使在共和黨內，朱利安尼也被人懷疑，一名知曉2024紐約市長選舉內情的人直接認為這是一個笑話。據消息人士透露，民主黨市長亞當斯(Eric Adams)可能會轉黨，而且共和黨內還有其他人在考慮參選，包括守護天使組織創始人史里華(Curtis Sliwa)和連鎖超市Gristedes老闆卡凱勝(John Catsimatidis)。

紐約市 共和黨 亞當斯

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