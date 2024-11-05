皇后區植物園 11╱10南瓜變堆肥

皇后區植物園將舉行堆肥活動。(劉醇逸辦公室提供)

州參議員劉醇逸和市議員黃敏儀日前宣布，將於10日(周日)在皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)舉辦「敲碎南瓜」社區堆肥活動，鼓勵民眾攜帶自己的南瓜前往植物園堆肥場，參加眾多有趣活動的同時，學習永續發展的堆肥知識。

植物園介紹，這個活動的最大亮點為一架特製的南瓜發射器，民眾可以將自己的南瓜放進發射器，把南瓜發射至空中，最後砸碎成可堆肥的小塊，舒壓的同時，學習堆肥的益處及植物園的堆肥計畫。

劉醇逸表示，植物園的巧思讓堆肥變得有趣且易於參與，這是社區實踐永續和創意處理南瓜的絕佳方式。堆肥普及化是紐約市 持續推動的項目，鼓勵所有市民前來，將萬聖節剩餘的南瓜轉變為花園和綠地的寶貴堆肥資源。

黃敏儀說，將廚餘轉變為堆肥，能夠建設更健康的土壤、減少溫室氣體排放，並保護地球，希望所有參加者砸完南瓜後，可以與植物園的工作人員交流，學習如何在家開始堆肥，協助保持社區乾淨和綠意盎然。

植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)表示，當天將提供免費的蘋果酒、廚房堆肥容器和樹葉袋，能藉由這個機會教育公眾關於堆肥和減少食物浪費觀念相當重要，感謝民選官員的協助。

該活動將於10日(周日)上午11時至下午2時在皇后區植物園堆肥場舉行，地址為42-80 Crommelin Ave，更多資訊可上植物園官網查詢，網址https://queensbotanical.org/。