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醜聞遭查 前副市長再辭市房屋局董事

記者許君達╱紐約報導
遭到聯邦調查的紐約市前第一副市長懷特在辭職後，近日也辭任了市房屋局(NYCHA)董事職務。(市府提供)
遭到聯邦調查的紐約市前第一副市長懷特在辭職後，近日也辭任了市房屋局(NYCHA)董事職務。(市府提供)

正在接受聯邦調查的紐約市前第一副市長懷特(Sheena Wright)據報已向市房屋局(NYCHA)董事會提出了辭呈。懷特此前身兼第一副市長和市房屋局董事會成員兩職，她的住宅今年9月初被聯邦調查局探員搜查，她也在一個月後辭去了副市長職位。

目前，市長亞當斯(Eric Adams)面臨聯邦的貪腐起訴，而深得亞當斯信任的懷特雖未被起訴，但也深陷聯邦調查的醜聞中。與懷特同時面臨調查的前亞當斯核心團隊成員還包括已辭職的前教育總監大衛·班克斯(David Banks)和前副市長菲爾·班克斯(Phil Banks)，兩人為親兄弟關係，而大衛·班克斯與懷特則為夫妻關係。

市房屋局董事會由七名成員構成，包括懷特在內的其中三人由亞當斯任命。該機構近來同樣被醜聞纏身。今年2月，市房屋局70名職員因涉嫌腐敗而被一次性逮捕並遭到聯邦起訴，成為聯邦司法部歷史上最大規模的單日逮捕行動。而前任獨立監督員施瓦茨(Bart Schwartz)在今年4月離職前發布的報告更嚴厲批判了房屋局管理不善、高層失職、董事會人浮於事等弊病。

施瓦茨指出，市房屋局管理水平低下，缺乏有效的問責機制，年初涉入腐敗醜聞而被捕並停職的職員甚至全部在停薪30天後重新開始領取工資。而本應起到監督作用的董事會則淪為「橡皮圖章」，董事會主席由房屋局首長兼任，成員則完全「消極接受管理層的建議」。

懷特離職的消息由紐約新聞媒體「The City」獨家報導。據報，市府目前沒有透露市長亞當斯對於接任者的選擇，市長發言人福勒(William Fowler)僅在回應中稱讚了懷特在董事會的貢獻並表達了感謝。

亞當斯 紐約市 司法部

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