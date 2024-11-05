86街抗議者車隊遊行 號召投票

一輛車身插滿國旗並貼有競選海報的遊行車輛。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)86街遊民 所抗議者4日組織了大約40輛汽車，在布碌崙舉行汽車遊行，號召居民投票 ，彰顯華人的力量。示威者還呼籲支持第17選區州參議員共和黨候選人陳學理(Steve Chan)和第47區現任州眾議員寇頓(William Colton)。

4日上午大約10時，大約有40輛華人駕駛的汽車在86街擬建遊民所門前集合。這些車輛排列兩行，車身上張貼著支持陳學理和寇頓當選的海報，還插著美國國旗。與此同時，示威者仍在遊民所前聚集，敲擊手中的抗議標語，口號聲與敲擊聲響成一片。上午大約10時30分，遊行車隊從86街2501號門前出發，分三路在南布碌崙華人聚居區遊行，共同呼籲民眾在11月5日的大選日投票。

多位民選官員參加了這次活動，在車隊遊行前講話。市議員莊文怡說，華埠有10個遊民所，對社區造成了很大的負面影響。現在市府又要在86街建遊民所，這個地點周圍有學校、老人中心和商店，所以居民堅決反對。莊文怡說，經多次聯繫市府，仍未得到想要的答案。她強調，一定不能在這個地點建遊民所。無論誰當選市長，這裡的居民都將繼續反對這個遊民所。莊文怡鼓勵民眾出來投票，只有投票才能讓華裔社區的聲音得到重視。

州眾議員寇頓在說，86街遊民所選址附近的哈維青少年體育中心(Harway Youth Center Gym)現在是投票站，在前幾天的提前投票中，共有大約8000人投票，這和之前這個投票站的低投票率形成了鮮明的對比。他認為居民反對遊民所的抗爭正在推動居民投票。寇頓強調，興建遊民所只是讓開發商謀取暴利，整個遊民所系統是失敗的，這種做法必須停止。