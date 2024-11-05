「唐人街三十二像」新書發布 寫華埠文化特色、移民歷史

美國華人博物館(MOCA)舉辦「唐人街三十二像(Chinatown 32 Sequences)」的新書發布會。(記者曹馨元／攝影)

美國華人博物館(MOCA)日前舉辦「唐人街三十二像(Chinatown 32 Sequences)」的新書發布會。本書的作者與攝影師王夢溪，以及藝術總監陳子晴到場參與座談，通過故事分享與影像內容帶著觀眾一起回顧本書的創作過程。

「唐人街三十二像」以生動的圖像及32個人物故事為主導，捕捉了華埠 的文化特色與移民 歷史，也讓讀者能對這個臥虎藏龍的社區有身歷其境的探索之感。從華埠寺廟的和尚到東百老匯的裁縫，作者王夢溪在書中重點介紹了長期居住在華埠的居民以及新移民的生活，凸顯了華埠經久不衰的獨特文化氣質。

來到紐約前，王夢溪曾在日本 生活了十年，擁有新聞記者及紀錄片導演的工作背景，這也讓她對不同的記錄媒介有更為嫻熟的運用與理解。她分享到，這本書的製作耗時兩年，而語言、文化及背景上的鴻溝讓很多華埠居民起初並不願意與她分享過多，與受訪者成為朋友是採訪成功的第一步，「但只要你打開了這扇大門，他們會比任何人都願意幫助你」。

本書共分為五個章節，「人間煙火氣」、「魔幻現實主義」、「書寫抗爭的腳本」、「誰在打破圍牆」及「遷徙與未來」。王夢溪表示，其中她花費篇幅最長的是一位偶然遇到華埠魔術師，而這個她原本以為平平無奇的人物最終卻貢獻了最大的驚喜。這也與她創作本書的心得一樣，「轉變自己的視角」才是挖掘精采故事的祕訣。

「唐人街三十二像」的藝術總監陳子晴是一名景觀設計師，閒暇時喜歡攝影的她總是想要追求完美的構圖與畫面。但也正是本書的創作過程讓她意識到，哪怕粗糙或有些瑕疵，流動的畫面能更生動地記錄下一個瞬間，「也會帶來不一樣的視角」。

書中記錄的大多數人物都到場發布會，與觀眾一起分享自己的故事。「我在日本的時候覺得沒人做夢」，王夢溪說，「但是這些人讓我看到，還有人在相信美國夢」。