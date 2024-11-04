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民主正義論壇 談大選對國際局勢影響

記者尤昱程╱紐約報導
美華民主正義聯盟於3日在法拉盛華僑文教中心舉辦「民主正義論壇」。(記者尤昱程╱攝影)
美華民主正義聯盟於3日在法拉盛華僑文教中心舉辦「民主正義論壇」。(記者尤昱程╱攝影)

美華民主正義聯盟於3日在法拉盛紐約華僑文教中心舉辦「民主正義論壇」，邀請前廣播政論節目主講專家林映君以及資深媒體評論專家魏碧洲作為主講嘉賓，探討美國大選對世界局勢的影響，吸引上百僑胞前來參加。

美華民主正義聯盟總幹事褚月梅表示，舉辦這次論壇的初衷，是為了讓社區成員能夠更深入了解美國大選的動態，並了解未來的總統將對全球局勢和台海關係帶來何種影響。

她說，目前國際情勢不穩，烏俄戰爭未歇，以色列地區也持續面臨衝突，甚至升高的風險。面對這樣的局勢，大家自然期盼下一任總統能在維護世界和平方面發揮作用，並對台灣的安全和穩定產生積極的影響。

林映君表示，美國大選結果可能對全球穩定、經濟走向及台海局勢產生深遠影響。她說，從歷史經驗來看，兩黨在經濟政策上有著明顯差異，並提到過去共和黨執政時期，美國經濟表現相對較好，這或許能成為部分選民的參考依據。

林映君也對國際和平的未來表達了期待，她認為真正的和平需要人們從內心重視和平價值，而非僅依靠武力。她表示，這場論壇並非試圖影響選票，而是希望提供一個思考平台，讓僑胞們在選前能更清晰地理解各種政策取向，做出理性的選擇。

魏碧洲則是以資深媒體人的觀點，深入分析此次總統大選的選情變化，他指出，不同地區的選情各有特點，並比較了兩位候選人在外交政策、經濟措施和社會議題上的主張差異。

法拉盛國際獅子會會長郭治隆、大專院校校友會聯合會董事長洪國治、副董事長戴明宜、大專院校校友會聯合會前會長范增昌、師大校友會會長游秀貞、銘傳大學校友會會長彭敬湘、文化大學校友會會長劉伊蘋、紐約州保守黨皇后區主席周經皓以及中華總商會董事田麗美至現場參加。

法拉盛 紐約州 皇后區

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