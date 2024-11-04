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共和黨參選人樂佩萃 擁護小企業主

記者尤昱程╱紐約報導
前州眾議員及律師樂佩萃(Mike LiPetri)代表共和黨參選第三國會選區，他強調，若當選將成為支持小企業主的強力擁護者。(記者高雲兒╱攝影)
前州眾議員及律師樂佩萃(Mike LiPetri)代表共和黨參選第三國會選區，他強調，若當選將成為支持小企業主的強力擁護者。(記者高雲兒╱攝影)

前州眾議員及律師樂佩萃(Mike LiPetri)日前在長島舉行造勢活動。將代表共和黨參選第三國會選區的他強調，若當選將成為支持小企業主的強力擁護者。他表示，自己擁有豐富經驗，且與對手不同，始終堅守對選民的承諾，以行動來維護社區的利益。

在政策方面，樂佩萃主張減少政府不必要的支出，計畫降低小企業稅負，並放寬扣稅額度，讓小業主和房主減輕稅務負擔。他特別關注育有幼兒的年輕家庭，將推動托兒費、嬰幼兒食品、奶粉及尿布等相關稅務減免，讓家庭能夠更輕鬆負擔育兒支出。此外，他還計畫為照顧父母或祖父母的家庭提供稅務減免，以減輕照護負擔。

在社區安全方面，樂佩萃表示，他會堅定支持警察並打擊犯罪，尤其關注擁有犯罪前科、對社區構成威脅的人。他認為自己在擔任州眾議員期間，已展現其對治安的承諾，並承諾若當選，將繼續在聯邦層面推動嚴格的公共安全政策，確保社區安全。

樂佩萃也強調其移民政策，提出強化邊境安全及基於能力的合法移民政策。他希望終結「即捕即放」的政策，並加速合法移民程序，以降低成本，讓有能力的移民貢獻社會。他特別提到，這對亞裔社區意義重大，並承諾會支持合法移民，為他們創造更友好的發展環境。

針對亞裔社區，樂佩萃表示其所有政策都將直接惠及亞裔社群。他說，亞裔社區中許多房東及小型物業業主面臨無證客及租霸的壓力，且不少物業被政府用作庇護中心，他將致力於保護這些業主的權益。

移民 亞裔 眾議員

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