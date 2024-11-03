世報2025紅藍卡變更介紹會 座無虛席

活動吸引了超過400位民眾參與，現場座無虛席，反映出社區對紅藍卡最新變更的高度關注。(記者高雲兒╱攝影)

由世界日報主辦、第一保健贊助的「2025紅藍卡 重大規則變更介紹會」2日在皇后區法拉盛成功舉行。活動吸引了超過400位民眾參與，現場座無虛席，反映出社區對紅藍卡最新變更的高度關注。

活動開場時，世界日報業務部總經理黎冠中和第一保健Medicare銷售總監庫德瓦(Surendra Kudva)分別致辭，強調了解紅藍卡最新規則對受益人的重要性。

曾任社會安全局社區聯絡員主講人黃玉霞，隨後深入淺出地介紹了2025年紅藍卡的重大規則變更，特別是紅藍卡優勢計畫的調整。具體而言，首先是特別投保期規則的改變。從2025年起，符合資格且享有低收入補貼或醫療補助的受益人，每月可退出紅藍卡優勢計畫，轉而加入傳統紅藍卡或更改處方藥計畫(PDP)。然而，季度SEP將不再允許受益人加入紅藍卡優勢計畫或在不同優勢計畫間進行更改。此外，新增的綜合D-SNP特別投保期允許符合資格的受益人每月選擇一個綜合的紅藍白卡雙重資格優勢計畫(D-SNP)。

另外，「降低通貨膨脹法案」(IRA)帶來的變化也在講座中被強調。黃玉霞表示，消費者在達到災難性階段前，每年支付的免賠額和自付費用總計不超過2000元；取消了覆蓋缺口階段；胰島素自付費用上限為每月35元。此外，從2025年1月1日起，紐約州所有D-SNP計畫需將醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)牙科福利 納入聯邦醫療保險 (Medicare， 俗稱「紅藍卡」)補充福利，且無自付費用和年度福利上限。

黃玉霞表示，在每年10月15日至12月7日的紅藍卡開放投保期(Annul Election Period, 簡稱AEP)是受益人審視並調整自身醫療保險計畫的最佳時機，建議大家根據自身健康和財務狀況，選擇最適合的計畫。活動現場設有問答環節，參與者踴躍提問，氣氛熱烈。此外，世界日報還舉行了抽獎活動，為參加者增添了樂趣。