「煤鄉故事-菁桐篇」關懷台灣人文
紐約華僑文教服務中心於日前在皇后區法拉盛舉辦台灣資深藝術家池農深的最新紀錄片「煤鄉故事-菁桐篇」放映會。該片記錄了台灣煤礦小鎮菁桐的興衰歷程，呈現出獨特的人文景觀，並進一步探討台灣社會的歷史脈絡。活動由Hello Taiwan、台美文藝協會(TAAC)和AsianInNY聯合主辦，中華民國僑務委員會協辦。
「煤鄉故事-菁桐篇」是導演池農深「地方臉譜」系列的第三部紀錄片，雖僅28分鐘，卻以其真摯的情感和豐富的影像，呈現出煤礦小鎮菁桐的繁榮與沒落。她透露，紀錄片的拍攝耗時三年，過程中她在新北市平溪山區拜訪了當地的老礦工、影像記錄者和城鄉規畫師，從他們的記憶中重現小鎮的往昔榮光。
池農深表示，菁桐曾是台灣煤礦業的中心，繁榮時期每日人流量達數千人。然而，隨著煤礦業的凋零，小鎮人口逐漸減少至僅剩百人，許多礦區建築被遺棄。在2019至2021年疫情期間，她深入拍攝這個歷史悠久的小鎮，並通過影像探尋當地人如何在變遷中重拾家園記憶。
放映會後，由紐約市兒童劇團(New York Children's Theater)行政總監洪惠瑛(Cathy Hung)主持茶會與座談，池農深與觀眾和電影人交流了拍片的心路歷程和對小鎮未來的期許。座談會特邀嘉賓包括文化工作者柯奕廷和影評人GiGi，他們共同探討了紀錄片的社會意義和對歷史記憶的保存價值。
據悉，池農深的創作生涯橫跨台北、舊金山、柏林和紐約等地，她的影像作品常蘊含對自然和家鄉的深厚情感。這部紀錄片不僅展現了她對台灣人文歷史的深刻關懷，更是她多年旅居海外的鄉愁寄託。
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