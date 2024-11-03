「煤鄉故事-菁桐篇」關懷台灣人文

華僑文教中心於日前舉辦台灣資深藝術家池農深的最新紀錄片「煤鄉故事-菁桐篇」放映會，吸引許多民眾前來觀看，並參與座談。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華僑文教服務中心於日前在皇后區法拉盛 舉辦台灣資深藝術家池農深的最新紀錄片「煤鄉故事-菁桐篇」放映會。該片記錄了台灣煤礦小鎮菁桐的興衰歷程，呈現出獨特的人文景觀，並進一步探討台灣社會的歷史脈絡。活動由Hello Taiwan、台美文藝協會(TAAC)和AsianInNY聯合主辦，中華民國 僑務委員會協辦。

「煤鄉故事-菁桐篇」是導演池農深「地方臉譜」系列的第三部紀錄片，雖僅28分鐘，卻以其真摯的情感和豐富的影像，呈現出煤礦小鎮菁桐的繁榮與沒落。她透露，紀錄片的拍攝耗時三年，過程中她在新北市平溪山區拜訪了當地的老礦工、影像記錄者和城鄉規畫師，從他們的記憶中重現小鎮的往昔榮光。

池農深表示，菁桐曾是台灣煤礦業的中心，繁榮時期每日人流量達數千人。然而，隨著煤礦業的凋零，小鎮人口逐漸減少至僅剩百人，許多礦區建築被遺棄。在2019至2021年疫情 期間，她深入拍攝這個歷史悠久的小鎮，並通過影像探尋當地人如何在變遷中重拾家園記憶。

放映會後，由紐約市兒童劇團(New York Children's Theater)行政總監洪惠瑛(Cathy Hung)主持茶會與座談，池農深與觀眾和電影人交流了拍片的心路歷程和對小鎮未來的期許。座談會特邀嘉賓包括文化工作者柯奕廷和影評人GiGi，他們共同探討了紀錄片的社會意義和對歷史記憶的保存價值。