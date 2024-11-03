華人藝術家常鷺瑤 456藝廊展出裝置藝術

華人藝術家常鷺瑤(右)裝置藝術從即日起在456藝廊展出。(記者劉梓祁╱攝影)

美華藝術協會旗下的456畫廊近日宣布，華裔 藝術家常鷺瑤以「髮絲輕結」為主題的裝置藝術個展於即日至15日(周五)展出，邀請各界藝術愛好者蒞臨參觀。

本次個展將呈現常鷺瑤近期創作的繪畫、雕塑和全新裝置作品。展覽通過柔軟的髮絲、鮮明的多巴胺圖形與細膩紋理的雕塑，營造出一種看似可塑的流動形態，旨在促進身體與空間的對話。

其中，裝置作品「溫床」以全新的形式呈現：透過懸掛的鏈條連接，支撐整個空間。這些雕塑成為盛載烏託邦理想的容器，氤氳著斑斕的舊夢；而交織的鎖鏈，既象徵穩定，也隱喻束縛。

展覽空間由此展開，在舊秩序崩塌與新秩序構建之間，某些複雜且難以察覺的事物，如同髮絲的輕結，逐漸浮現、嬗變、瓦解。據介紹，常鷺瑤1996年出生於日本，2019年獲得中央美術學院美術史學士學位，2024年將獲得紐約視覺藝術學院藝術碩士學位。

目前，她工作、生活於芝加哥和紐約，通過裝置、雕塑和影像藝術，探索社會規範與壓抑。本次展覽的策展人為陳余悅，其是現居紐約的獨立策展人和研究者，2023年畢業於紐約視覺藝術學院策展實踐碩士項目，曾獲得重慶大學會計學學士學位和墨爾本大學金融與會計學碩士學位。

本次展覽開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址為曼哈頓百老匯 大道456號3樓，聯繫方式為[email protected]。主辦方表示，歡迎各界人士前來參觀，共同感受藝術的魅力。