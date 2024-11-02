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朱雅婷、陳學理競選州參議員 獲紐約郵報背書

記者范航瑜╱紐約報導
朱雅婷(左)和陳學理(右)5月參加紐約州共和黨亞裔黨團(NYGOP Asian Caucus)和紐約州共和黨委員會共同舉辦的亞裔月慶典。(本報檔案照)
朱雅婷(左)和陳學理(右)5月參加紐約州共和黨亞裔黨團(NYGOP Asian Caucus)和紐約州共和黨委員會共同舉辦的亞裔月慶典。(本報檔案照)

紐約州第11選區共和黨州參議員候選人朱雅婷，以及代表共和黨和保守黨參選布碌崙(布魯克林)第17選區州參議員的陳學理(Steve Chan)，近日獲得「紐約郵報」(New York Post)的背書。「紐約郵報」在社論中稱讚了兩位候選人對社區及公共安全的關注，並指出他們能為選區帶來亟需的改革。

這則發表於10月31日的社論指出，紐約州第11選區需要「新鮮血液」。現任議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)現年85歲，已擔任該職位長達25年。「紐約郵報」批評了史塔文斯基支持一系列受爭議的法案，包括「提高刑事責任年齡法」(Raise the Age Law)和保釋制度改革，以及推動在公立學校中實施種族配額政策，指其政策立場有損亞裔學生利益，已無法滿足選民的需求。

社論指出，儘管朱雅婷沒有政治相關背景，但長期以來都是一名「熱心的公校家長和移民」，關注教育標準和反對針對亞裔及白人的「平權歧視」。朱雅婷公開反對史塔文斯基所支持的刑事司法「改革」，認為這些法案直接導致了選區內車輛盜竊、強暴、搶劫等犯罪率激增。此外，她也批評紐約的「庇護州」政策，反對以納稅人的資金資助非法移民，而忽視對合法居民的需求。

朱雅婷在其官方社群平台X上表示：「作為州參議員候選人，能獲得『紐約郵報』的支持意義重大。」朱雅婷過去幾年來常受「紐約郵報」採訪，在教育和移民等議題上發表看法，同時還多次為專欄供稿。

「紐約郵報」同時也為布碌崙第17選區的陳學理背書。社論中介紹了陳學理的軍人和警長背景，以及香港移民身分，稱他深切關注社區公共安全，反對非法移民。社論指出：「這位挑戰者能夠帶來選民他們想要且真正需要的改變。」

陳學理在接受本報採訪時表達了對「紐約郵報」背書的感謝，並表示對即將到來的選舉充滿信心。「民主黨一黨獨大正在毀掉紐約，我作為社區一員站出來挑戰這一局面，這是很多人支持我的原因。」

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