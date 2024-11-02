紐約州民主黨加碼 爭取亞太裔選票

紐約州定明年2月13日舉行國會第三選區議員補選，民主黨7日提名前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)作為候選人。(本報檔案照)

隨著美國大選臨近，紐約州民主黨 11月1日宣布，將針對兩個關鍵的國會選區投入大規模資源，通過郵件和簡訊等方式聯繫數萬名亞太裔選民，以動員社區支持。

該計畫重點針對擁有大量亞裔 人口的紐約州第三國會選區，以及亞裔人口迅速增長的第一選區。本次計畫將使用文化合宜和多語言的溝通方式，鼓勵亞裔選民支持蘇奧齊(Tom Suozzi)和阿夫隆(John Avlon)等民主黨候選人。

據調查，多數亞裔選民過去從未被政黨所聯繫過。而亞裔社群是紐約州及全美增長最快的族群之一，對多個關鍵選區的勝負有深遠影響。在蘇奧齊勝選的上次特別選舉中，亞裔選民亦發揮了重要作用。

紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)表示，亞裔社群擁有豐富的文化背景，是州內數量增速最快的族群之一。「這些紐約人帶來的文化遺產，以及對教育和奮鬥精神的承諾，是推動我們經濟成長和改善生活的力量。」他強調，民主黨有責任在選舉之外重視亞裔社群，並向他們展現關懷。

皇后區的國會眾議員孟昭文(Grace Meng)指出，無論是全國還是紐約州的選舉，亞裔選民往往是決勝的關鍵因素。州眾議員、民主黨眾議會競選委員會(Democratic Assembly Campaign Committee)聯席主席李榮恩(Grace Lee)則表示：「州民主黨的這次投資具歷史意義，將在確保亞裔選民在關鍵選區的聲音被聽見、以及贏回眾議院方面發揮作用。」

紐約第三選區是共和黨在上次選舉中勝出的11個選區之一，涵蓋納蘇郡(Nassau County)郊區及皇后區邊緣，國會第一選區則從亨廷頓(Huntington)延伸至長島兩端的海角，被視為搖擺選區。