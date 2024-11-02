紐約馬拉松明登場 橫跨5行政區

世界馬拉松大滿貫賽事之一的紐約馬拉松將於3日登場。(本報檔案照)

世界馬拉松 大滿貫賽事之一的紐約馬拉松(TCS New York City Marathon)將於3日(周日)登場，26.2哩的賽道橫跨紐約五個行政區，跑者將從史泰登島出發，經過布碌崙 (布魯克林)，通過皇后區大橋(Queensboro Bridge)跑至布朗士區，最後抵達曼哈頓 中央公園的終點線。

馬拉松於上午8點由專業輪椅賽事拉開序幕，跑者將從史島北島的華茲華斯堡(Fort Wadsworth)出發，進入布碌崙(布魯克林)的瓦納斯高速公路(Gowanus Expressway)，沿著4大道通過皇后區大橋(Queensboro Bridge)抵曼哈頓第一大道，接著北上布朗士，最後抵達曼哈頓中央公園近西60街處的終點線。

為迎接馬拉松，連接史島與布碌崙的維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)將在馬拉松當日早上7時關閉至下午2時。其餘賽道路段則是將在周日上午6時45分至8時30分陸續關閉，並在下午1時15分至下午6時45分接連開放。而普拉斯基大橋(Pulaski Bridge)、皇后區大橋、麥迪遜大道大橋以及布朗士威爾大道大橋也將關閉。詳細封路路段可上https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon查詢。

若想沿著賽道觀賽、為跑者加油，民眾可至下列幾處：想避開曼哈頓人潮的民眾，可通過布碌崙大西洋大道(Atlantic Avenue)地鐵站和巴克萊中心(Barclays Center) 至4大道(賽程2-4哩)與弗萊布許大道路段(賽程8哩)觀賽。而想要欣賞最具挑戰性路段的民眾，則可在賽程20哩的布朗士區135街與亞歷山大大道(Alexander Avenue)為選手加油。若想感受馬拉松熱鬧氛圍的民眾則可沿著曼哈頓第一大道交59街至96街觀賽。另外，紐馬官方網站表示，起點的維拉扎諾大橋不開放觀眾入場，建議民眾以地鐵抵達布碌崙與曼哈頓等觀賞區。

而賽程10至13哩的布碌崙威廉斯堡和綠點、13哩的普拉斯基橋、16至18哩曼哈頓第一大道、18至20哩的東哈萊姆、23至24哩的第五大道東90至105街，以及哥倫布圓環的聯航區也是官方推薦觀賽地點。