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新學年小班制計畫 公校可自定

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市教育總監羅莫斯宣布了2025至2026學年小班制的新規畫框架，學校可以在新學年提交自行制定的小班制計畫。(本報檔案照)
紐約市教育總監羅莫斯宣布了2025至2026學年小班制的新規畫框架，學校可以在新學年提交自行制定的小班制計畫。(本報檔案照)

紐約市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)10月31日宣布了2025至2026學年「小班制」的新規畫框架，此框架由教育局、教師聯合工會(UFT)及學校督導與行政人員理事會(CSA)合作制定，學校可以在新學年提交自行制定的「小班制計畫」，以獲得專用撥款；本學年，政府已為達成小班制投入1億8200萬元。

紐約市公立學校目前符合小班制「五年計畫」的階段性目標，而此項選擇性參與的「Schools-Up」規畫將允許公校根據自身需求和計畫申請資金，以達到法律規定的目標；選擇加入該計畫的校長需諮詢學校的領導團隊，然後提交個性化計畫和資金申請表格，市教育局、教師聯合工會及學校督導與行政人員理事會將聯合評估，選擇不加入的校長將不會獲得額外的資金支持。

由學校自行制定的個性化「小班制」計畫需於今年12月20日(周五)前提交，被批准資金申請的學校預計將於2025年5月底或6月初收到通知；據小班制「五年計畫」，紐約市至少60%的班級需在2025至2026學年前達到小班制目標，於2026至2027年達到80%，並在2028年9月前完全達標，新的班級人數上限設定為三年級前每班20人，四至八年級23人，九至12年級25人。

對於新學年的小班制規畫，羅莫斯表示此前擔任校長和教師的工作經歷，讓她知道小班教學意味著學生更多的參與，此次由學校自行設立個性化的計畫，也賦予了學校改變校內生態的主導權；教師聯合工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)也認為將主導權交還給學校是更行之有效的方式。

此前，以華人家長為首的教育倡導組織「PLACE NYC」發起連署簽名活動，致信州府與州立法機構，要求調整小班制法案適用範圍，排除資優班、特殊高中等優質教育機構，此建議在華人家長中非常熱烈；市長亞當斯(Eric Adams)也曾表示，許多學校表現優秀，無需縮減規模，但他也承認法律要求這樣做，「我們沒有辦法，必須遵守。」

紐約市 教育局 華人

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