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新澤西華人聯合總會主席林潔輝病逝

記者和釗宇╱紐約報導
新澤西華人聯合總會主席、著名慈善家和社會活動家林潔輝因心臟病突發，於2024年10月30日逝世，享年84歲。(本報檔案照)
新澤西華人聯合總會主席、著名慈善家和社會活動家林潔輝因心臟病突發，於2024年10月30日逝世，享年84歲。(本報檔案照)

新澤西華人聯合總會透露，該會主席、著名慈善家和社會活動家林潔輝(Margret Lam)，因心臟病突發，於2024年10月30日上午6點50分在新澤西Morristown Medical Center逝世，享年84歲。

據介紹，林潔輝出身於香港米業望族，是美國森源行國際貿易公司和森源行物業投資有限公司的總裁，曾獲得2004年「愛麗絲島傑出移民獎」。林潔輝曾被三任前新澤西州州長任命為民族諮詢委員會成員，同時也曾任新州州長華裔顧問、州教育部品德審查委員等重要職務，並連續多年在紐約MLB和新州NBA主賽場主辦大型「中華之夜」活動任組委會共同主席。

該會表示，林潔輝積極推廣中華文化，踐行慈善事業，為社區為華人奉獻巨大；她創辦「新州中國日」影響深遠，所領導的新澤西華人聯合總會並開展的各種大型活動，給華裔和其他族裔社區都留下了寶貴的記憶。

林潔輝的追思會將與11月9日(周六)下午3時至6時在新澤西Stephen J. Priola Parsippany Funeral Service (地址：60 N Beverwyck Rd, Lake Hiawatha, NJ 07034)舉行。望林潔輝女士生前親朋好友及社區人士屆時前來參加。

新澤西州 華人 新州

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