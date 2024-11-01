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歌手陳佳皇后劇院開唱 被譽最具鄧麗君聲音

記者尤昱程／紐約報導
陳佳「我只在乎你」感恩節慰問演唱會，由紐約亞美成人護理協會與銀星製作聯合主辦，鼎新文化藝術會協辦。(記者尤昱程／攝影)
陳佳「我只在乎你」感恩節慰問演唱會，由紐約亞美成人護理協會與銀星製作聯合主辦，鼎新文化藝術會協辦。(記者尤昱程／攝影)

中國歌手陳佳以「最具鄧麗君聲音」的美譽，深受華人社群喜愛，她將於今日(2日)於皇后劇院(Queens Theater)舉辦「我只在乎你」感恩節慰問演唱會；該演唱會由紐約亞美成人護理協會與銀星製作聯合主辦，鼎新文化藝術會協辦，演出不僅是對鄧麗君的致敬，更是陳佳多年音樂追夢之旅的展現。

回顧自己的音樂旅程，陳佳表示，音樂一直是她生活中的重要部分，自幼學習鋼琴的她，從小就熱愛音樂，也因此深受鄧麗君的歌聲影響，「我小時候家裡的長輩經常播放鄧麗君的歌曲，她的聲音像是一種陪伴，成為我成長中不可或缺的一部分。」

然而陳佳從未接受過專業的聲樂訓練，求學路上也選擇與音樂無關的金融專業，並在畢業後進入相關行業，生活穩定、工作踏實；她說，過去並未想過要成為職業歌手，唱歌僅僅是興趣，直到2011年她偶然在網上分享一段演唱鄧麗君歌曲的影片，未料引起鄧麗君三哥鄧長富的注意，當時鄧長富親自聯繫她，表達對她聲音的讚賞，並誠摯邀請她加入鄧麗君音樂文化的傳承。

「我當時接到這條短信的時候，真的感到不可思議。那是一個陌生的號碼，我手裡拿著手機，反覆確認短信內容，心裡既激動又迷茫」，陳佳在這個人生交叉路口，經歷了深刻的內心掙扎；若辭去穩定的金融工作，投身競爭激烈的音樂行業是一個極大的冒險，但經過一年的考慮，她最終追隨心中的音樂夢想，與鄧麗君文教基金會簽約，成為一名職業歌手。

陳佳表示，這條路走得不平坦，她曾因工作不穩定而迷茫，甚至懷疑是否能堅持下去，但每當站在舞台上看到觀眾的掌聲和支持，她就感到無比的充實與快樂；自2016年起，陳佳開始進行中國海內外的巡演，至今已舉辦超過110場個人演唱會，除鄧麗君的經典歌曲外，陳佳近年來也開始創作音樂作品，期望能將個人特色融入其中。

此次演唱會上，陳佳將帶來多首鄧麗君經典曲目和原創作品，並邀請中國男高音歌手南楓和二胡演奏家張貝貝同台演出；她特別提到，感恩節是表達感激的時刻，透過這場演出，她希望與華人社群分享成長的喜悅，並喚起大家對過去美好時光的回憶。

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