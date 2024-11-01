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寫實紀錄片「生活成本」引法拉盛華人共鳴

記者高雲兒／紐約報導
華策會與法拉盛社區聯盟「消除貧困」日前在法拉盛圖書館舉行了一場紀錄片放映會，講述了面對生活困難挑戰的三個法拉盛家庭。(記者高雲兒／攝影)
華策會與法拉盛社區聯盟「消除貧困」日前在法拉盛圖書館舉行了一場紀錄片放映會，講述了面對生活困難挑戰的三個法拉盛家庭。(記者高雲兒／攝影)

華人策劃協會(CPC)與法拉盛社區聯盟「消除貧困」(Undo Poverty)日前在法拉盛圖書館舉行了一場紀錄片播映會，該片名為「生活成本」(The Cost of Living)，講述了三個面臨生活挑戰的法拉盛家庭，僅僅是為了日常需求，他們也需忙碌奔波，引發華人民眾的共鳴。

這三個家庭之中有兩個是華裔，一個是單身的華裔父親，另一個則是女兒殘疾的華裔母親，他們都面臨著生活成本，尤其是住房成本急劇上升的困擾。

華策會皇后區社區服務主管吳明曉對此表示，他更想展示的是少數族裔的貧困障礙，「可能是語言障礙，可能是交通不便」；他也說，華策會多年來提供各式支持、資源和服務等，以幫助移民站穩腳跟，「比如他們如果學英語，就可以找到更好的工作」。

放映會後，華策會及法拉盛社區聯盟組織了一場討論會，一名華人男子表示，紀錄片十分寫實，他來美半年，就深刻感覺到法拉盛的房價和生活成本太高；他表示，像他這樣的華人移民，要在美國站穩腳跟很不容易，尤其在高物價的當下，因此學習技藝和勤練英語將是首要任務，這樣才有機會真正融入當地社會。

放映會後，華策會及法拉盛社區聯盟組織了一場討論會。(記者高雲兒／攝影)
放映會後，華策會及法拉盛社區聯盟組織了一場討論會。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 華人 華裔

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