法院判決停止工資盜竊調查無效 華裔護理員勝訴遊行

集會後，護理員前往包括華策會在內的機構門外遊行示威。(記者許君達╱攝影)

近200名華裔家庭護理員30日在曼哈頓華埠 舉行集會和遊行，宣布五名護理員起訴州府停止調查他們的工資盜竊案件取得勝利，同時發聲要求州勞工 廳(NYSDOL)盡快按照法庭判決重啟調查。

紐約市部分家庭護理員每工作24小時只能得到13小時工資的問題存在已久，受害者中大部分均為華人 新移民，在護理員的維權策略中，向州勞工廳投訴雇主工資盜竊是其中一種重要且有效的方式；然而據本報此前的報導，州勞工廳從去年初開始，便陸續停止了對部分案件的調查，對此包括四名華人在內的共五名護理員隨後對州勞工廳發起訴訟，要求重新開啟調查。

法庭文件顯示，州勞工廳稱他們停止調查的理由是1199工會(1199SEIU)此前已代表旗下護理員爭取到了工資盜竊補償金，因此根據內部規定，對於該工會成員所涉及的案件便不再重複調查。

不過，提起訴訟的護理員則認為1199工會在未與他們溝通的情況下發起集體維權，且爭取到的補償數額太小，而州府若因此而停止調查，則會導致他們很難再爭取到應有的補償，因而決定提告；原告之一宋桂花表示，1199工會爭取到的補償金平均到每名損失了大量血汗錢的護理員頭上「只有幾毛錢」，如同「在打發蟑螂」。

紐約州高等法院今年10月9日對本案作出判決，裁定護理員的訴求有理、州勞工廳停止調查的決定被判無效；判決書指，根據州勞動法，勞工廳有「義務、權力和執行力」對雇主和雇員之間的「工資盜竊」糾紛進行調查並尋求公正的裁定。

包括五名原告在內的大量護理員30日在華埠的華人職工會門前舉行集會，宣告勝訴的消息；宋桂花表示，24小時護理員的維權行動已開展多年，嘗試過多種辦法，但進展都有限，而本次勝訴的消息令她很振奮，「感覺太陽出來了」，集會後護理員隊伍前往位於包括華人策劃協會(CPC)在內的兩家大型機構門前遊行，抗議他們允許旗下護理員24小時工作。