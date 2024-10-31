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防長者被騙 市議會提案 要求更新資訊、網上公布報案流程

記者范航瑜／紐約報導
市議會30日召開公聽會，審議多項針對防止長者詐騙的提案。(記者范航瑜╱攝影)
市議會30日召開公聽會，審議多項針對防止長者詐騙的提案。(記者范航瑜╱攝影)

隨著身分盜竊和詐騙手法日益複雜，老年人經常成為電話推銷、釣魚攻擊等詐騙的下手目標；市議會30日召開公聽會，審議多項針對防止長者詐騙的提案，旨在保護長者免受金融詐騙影響，並確保其獲得必要的資訊與支持。

第1092號提案由市議會長者委員會主席哈德森(Crystal Hudson)提出，擬要求市老人局每季度更新並分發有關網路、電話詐騙及財務知識的資訊材料，協助長者了解最新的詐騙手法；第1101號提案由市議員薩拉姆(Yusef Salaam)提出，旨在提高長者對身分盜竊報案流程的了解，擬要求紐約市警在其網站上公布相關流程的詳細資訊。

市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)在聽證會上表示，對網路不熟悉的長者、移民和非英語母語者特別容易成為詐騙目標；她指出老人局已採取了提案擬建議的部分措施，其中包括與紐約市警合作了成立「紐約長者內閣」(Cabinet for Older New Yorkers)，以加強跨機構合作。

布碌崙(布魯克林)市議員莊文怡也參與了當天的聽證會，她表示，僅她的辦公室近期就接到超過500起糧食券被盜案件，甚至有非選區居民從皇后區趕來求助；她提醒居民，收到卡後，一定要將線上或外州的糧食券交易功能關閉，否則很容易被盜用，她目前已致函紐約市人力資源管理局(HRA)，建議在發放新卡時默認關閉這兩項功能，若有需要可再主動開啟。

紐約老年人人數逐年攀升，預計2030年紐約市老年人口將達180萬，保護老年人已成為各部門的共識；紐約市警各分局指派了老年聯絡人(Older Adult Liaison)參加社區會議，分發教育材料，協助長者預防詐騙並提供支持服務。

花若蘭指出，老人局也會參與警方的宣傳活動和社區警民會等措施，幫助老年人應對詐騙風險。轄區涵蓋曼哈頓華埠的市警(NYPD)五分局的老年聯絡人為黎振浩(Chunho Lai，音譯)，郵箱為[email protected]，電話為(917)520-4563。

紐約市 糧食券 華埠

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