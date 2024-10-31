2024角聲青少文藝獎 開始報名了

角聲學習中心將舉辦青少年繪畫作品展。(主辦方提供)

為關懷華人 社區移民 家庭、並激勵青少世代文藝創作，角聲學習中心將於近期舉辦「2024角聲青少文藝獎」繪畫作品展，以「紐約的未來」為主題，鼓勵青少年透過藝術創作展現他們對社區的關懷與未來的想像。

主辦方表示，設立這一平台旨在培養青少年的藝術素養，增強他們對社區未來的關注，並激發他們融入社會、建立美好家園的願望。角聲學習中心認為，透過創作活動，青少年能更深入思考社區的發展，為紐約的未來貢獻新穎的想法。

評審團包括北京清華大學美術學院教授鳥子、詩人嚴力、藝術家奉家麗、藝術評論家郝青松及兒童美術教育專家劉小冰等人，將從不同角度對參賽作品進行專業點評。

角聲學習中心表示，這項活動不僅提供了青少年展示才華的舞台，更是促進社區連結、激發創意及培養文化認同感的重要途徑。透過藝術創作，青少年能表達對皇后區 未來發展的期望，為社區注入新的活力和想像力。

此次比賽分為三個年齡組，五至10歲、11至14歲和15至21歲，參賽者可自由選擇繪畫類型、材料及尺寸進行創作。報名費為每人30元，作品截稿日期為12月15日(周日)，頒獎典禮將於2025年1月18日(周六)舉行。此次比賽的所有參賽者均可獲得紀念獎品，優勝者將獲得獎金並入選展覽作品集。投稿信箱為[email protected]，如有疑問，請致電諮詢，電話(718)799-8218。