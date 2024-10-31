紐約總督島南瓜季 多位台藝術家受邀參展

來自台南的朱品馨展出數個主題各異的陶藝作品及刻印畫作。(記者馬璿╱攝影)

紐約總督島(Governors Island)年度免費南瓜和秋季節(Pumpkin Point)活動，日前重返諾蘭公園(Nolan Park)。隨著萬聖節慶氛圍濃厚，台美文藝協會(TAAC)同邀請欲歡慶佳節的民眾，前往諾蘭公園台灣館欣賞創作媒材多元的展品，並在藝術家帶領的工作坊中完成獨一無二的手作品。

台美文藝協會(TAAC)的創辦人兼執行長李美華表示，展品主題環繞「島嶼」、「社會關懷」和「新媒體藝術」等主題創作，除呼應總督島與台灣相似的殖民歷史外，也希望讓到場參觀的民眾能感受到台灣多元媒材的創作能量。

來自台南的高媛表示，她雖有30年的攝影師經驗，但身為藝術家總按耐不住想求新求變的創作欲，於是她選擇將平面的相紙結合鋁箔紙等多種媒材，透過揉捏成型轉化成三維立體的雕塑，讓觀者能透過符號化的人像及大自然看見藝術與攝影的可塑性。高媛表示，她過去的作品大多關注人與身體之間的關聯，但她希望透過混合媒材的表達方式，牽起觀者與作者之間的情感。

紐約總督島(Governors Island)年度免費南瓜和秋季節(Pumpkin Point)活動於26日重返諾蘭公園(Nolan Park)。(記者馬璿╱攝影) 來自高雄的莊慧敏運用其對線條與色彩細膩的觀察，繪出一幅幅能代表她人生經驗的作品，她在畫作中加入家鄉元素，充分展現其背景和生命故事。(記者馬璿╱攝影)

剛結束在世貿中心車站的「紐約地鐵卡 最後一件當代外衣—十二生肖雕塑展覽」藝術家林世寶，將他2023年親自前往烏克蘭 前線的經驗融合進高達七呎、寬五呎的裝置作品「重生」中。靈感來自烏克蘭小鎮遭受戰火侵襲的斷垣殘壁，林世寶將上千片牙齒影像的膠片及回收的鐵材與木材搭建成象徵從廢墟中重生的建築物。他表示，牙齒影像來自紐約關心戰爭議題的民眾，並花費三年時間收集，帶有跨越國界牽起人與人連結的寓意。

長期關注人道關懷議題的林世寶表示，過去人們常懷疑藝術家能對社會議題提供的貢獻，但他認為除身體力行到戰火現場支援外，藝術同樣具有喚起人們關注與激發思考的功能。他透露，接下來他也將持續針對烏俄戰爭創作，不只想幫助烏克蘭重建，也正在與當地志工洽談將子彈殼熔化轉製成和平鐘的新企畫，期望以跨媒材的創作為現仍在承受戰火摧殘的烏克蘭帶來一絲人性的溫暖。

藝術家林世寶將他2023年親自前往烏克蘭前線的經驗融合裝置作品「Rebirth重生」中。靈感來自烏克蘭小鎮遭受戰火侵襲的斷垣殘壁，林世寶將上千片牙齒影像的膠片及回收的鐵材與木材搭建成象徵從廢墟中重生的建築物。(記者馬璿╱攝影) 以「家」為核心主題創作的藝術家郭家瑄展出「Loning for Home」系列作，以遊民為形，傳達漂泊生活帶給人的不安定感。(記者馬璿╱攝影)

以「家」為核心主題創作的藝術家郭家瑄，展示多組過去五年創作的雕塑作品。他表示，雖展出主題「Longing for Home」的人形陶作看似是以街友為靈感，但探討的主題並不限單一族群。來自台南的他初來乍到美國時，從倒臥在路邊的遊民 感受到巨大的文化衝擊，但也成為他開始觀察此族群的開始。郭家瑄表示，身為外國移民，他在自己與遊民身上感受到相同的不安定感，同樣為追求更好生活卻反倒被現實條件限制的不自由，在情感層面上竟意外與遊民能互相呼應。

同樣來自台南的朱品馨展出數個主題各異的陶藝作品，曾擔任藝術老師的她長期關注人文與兒童相關議題，除在陶作中融合她過去的教學經驗外，也透過「Find Happiness in a Disaster」一作表達對以巴戰火的關懷。朱品馨表示，小朋友的天馬行空和不受限制的想像為她的創作庫注入不同的活泉，但也正是因為對孩童的關懷，她不忍看見以巴戰火中流離失所的兒童絕望哭泣的模樣，雖未成功申請前線志工，但她轉向以藝術傳達內心煎熬卻仍不失希望的感受。

莊慧敏則透露她的藝術之路起源於新冠疫情，直到48歲才開始接觸繪畫的她，將自己對生活的理解融入畫作和雕塑品中。莊慧敏運用其對線條與色彩細膩的觀察，繪出一幅幅能代表她人生經驗的作品，除在「I Love You and More」中蘊涵她對已故母親的思念外，來自高雄的她也在畫作中加入家鄉元素，充分展現她的背景和生命故事。