書畫家李兆銀辦畫展 盼助怡東商城復興

華埠書畫家李兆銀(左)在怡東商場舉辦個人畫展，圖右為紐約東華協會主席于金山(右)。(記者許君達╱攝影)

美國中國書法家協會主席李兆銀日前在曼哈頓華埠 的怡東商場舉辦個人畫展，盼將中華傳統文化發揚光大，同時也寄望以文化活動幫助曾經繁華的怡東商場和東百老匯 重新振興。

本次展出於10月27及28日舉行，在華埠福建社區頗有影響力的李兆銀，攜自己數十幅中華傳統國畫作品在怡東商場一層展出。協辦方紐約東華協會主席于金山讚李兆銀熱心公益，積極利用自己的專長服務社區。于金山表示，現況不佳的怡東商場曾經是華埠的地標，在這裡舉辦此類文藝活動有助於恢復人氣，「怡東商場復興了，整個東百老匯就復興了」。

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)辦公室社區服務處主任葉凌霞表示，居民收入普遍不高的華埠，一直面臨社區貴族化的挑戰，而如今已有一些由大資本贊助的高檔畫廊進駐華埠，這可能使華埠的小業者和華人 社區自身的文化符號逐漸流失。她強調，華人有自己的美學，本社區的審美不該由外來的有錢人定義，而李兆銀所做的，便是在怡東商場這樣一個舞台上，幫助華人社區展示自己的文化。