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書畫家李兆銀辦畫展 盼助怡東商城復興

記者許君達╱紐約報導
華埠書畫家李兆銀(左)在怡東商場舉辦個人畫展，圖右為紐約東華協會主席于金山(右)。(記者許君達╱攝影)
華埠書畫家李兆銀(左)在怡東商場舉辦個人畫展，圖右為紐約東華協會主席于金山(右)。(記者許君達╱攝影)

美國中國書法家協會主席李兆銀日前在曼哈頓華埠的怡東商場舉辦個人畫展，盼將中華傳統文化發揚光大，同時也寄望以文化活動幫助曾經繁華的怡東商場和東百老匯重新振興。

本次展出於10月27及28日舉行，在華埠福建社區頗有影響力的李兆銀，攜自己數十幅中華傳統國畫作品在怡東商場一層展出。協辦方紐約東華協會主席于金山讚李兆銀熱心公益，積極利用自己的專長服務社區。于金山表示，現況不佳的怡東商場曾經是華埠的地標，在這裡舉辦此類文藝活動有助於恢復人氣，「怡東商場復興了，整個東百老匯就復興了」。

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)辦公室社區服務處主任葉凌霞表示，居民收入普遍不高的華埠，一直面臨社區貴族化的挑戰，而如今已有一些由大資本贊助的高檔畫廊進駐華埠，這可能使華埠的小業者和華人社區自身的文化符號逐漸流失。她強調，華人有自己的美學，本社區的審美不該由外來的有錢人定義，而李兆銀所做的，便是在怡東商場這樣一個舞台上，幫助華人社區展示自己的文化。

李兆銀生於福建連江，2001年移民美國後，積極推廣中華傳統書畫藝術。本次到場支持畫展的還包括紐約中華總商會主席梅犖生、民主黨65D區領袖李艷娟、美中經貿科技促進總會主席楊功德、美國福建同鄉會負責人陳恆、美國中國美術家協會主席黃春雲等社區及僑界人士。

華埠社區及僑界代表到場支持李兆銀個展。(記者許君達╱攝影)
華埠社區及僑界代表到場支持李兆銀個展。(記者許君達╱攝影)

華埠 華人 百老匯

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