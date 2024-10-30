為肥胖症患者爭取權益 華策會辦講座

本講座為華策會與國家高齡委員會(National Council on Aging)共同舉辦，邀請消費品公司Church & Dwight資深採購克魯茲(Remi Ann Sta.Cruz，音譯，圖左一)及紐約大學朗格尼醫院高齡醫學專科與內科醫師李懿珊(圖中)，以患者和醫者角度分享肥胖症治療經驗。

華人策劃協會(CPC)29日於布碌崙 (布魯克林)第94小學舉辦肥胖權利宣言(The Obesity Bill of Rights)講座，透過普及肥胖症患者應有權益，達到去除污名化和提倡尊重患者的目標。

本講座為華策會與國家站著委員會(National Council on Aging)共同舉辦，邀請消費品公司Church & Dwight資深採購克魯茲(Remi Ann Sta.Cruz)及紐約大學朗格尼醫院高齡醫學專科與內科醫師李懿珊，以患者和醫者角度分享肥胖症治療經驗。

來自菲律賓的克魯茲分享她自小便有肥胖症困擾，求醫超過18年卻不見成效，除造成她自信心低落外也引發如高血壓、糖尿病及睡眠呼吸中止症等併發症 。但所幸在2022年透過縮胃手術迎來全新人生。她表示，作為一個與肥胖症鬥爭的女性，剛開始她曾因社會歧見不願尋求醫療協助，但她鼓勵現場民眾多去諮詢，表示現今資訊流動速度快，取得醫療資訊的管道也愈來愈多。

她透露，原先諮詢縮胃手術的診所雖不在保險涵蓋範圍內，但在醫護人員的轉介下，她不只成功接洽到適合的院所，診所方面也承諾提供終身服務，未來即使有併發症仍能回診醫治。

醫師李懿珊表示，院方在面對肥胖症患者時遇到障礙有三，一是患者對病症的認識若不足，便可能會有不切實際的期待；二若患者雖接受治療，卻難在忙碌行程中配合醫生制定的減重方案；三則是病患的醫保計畫涵蓋範圍不足，即使開立處方也恐患者負擔不起的問題。

她分享道，本次講座目的除希望普及肥胖症相關資訊外，更希望能透過社區講座集結地方聲音，反映給政策制定者，間接地改變健保計畫對肥胖症藥物與治療的給付。她表示臨床診斷時時醫師會針對患者的情況制定個性化的治療方案，瞭解患者的需求與目標。她強調，肥胖症並不是一夕之間發生，沒有立即見效的特效藥，也沒有標準治療方法，「患者是船長，醫師是副手，減重必須仰賴醫病合作才能走過這段旅程」。

華策會布碌崙社區服務中心主任梅兆波(Steve Mei)則表示，華策會長期關注社區健康議題，並把民眾健康放在首位，並將社區長者的需求傳達至州府甚至是聯邦層級。紐約州聯邦參議員陸天娜團隊代表雷迪(Ravi Reddi)也參與本次座談，他表示，由於物價上漲間接導致肥胖症藥物價格飆升問題，州府會致力為患者與長者爭取福利，並針對控制價格採取相應措施。