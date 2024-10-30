唯一華人間對決 曲怡文不懼陳學理挑戰

競選連任州參議員曲怡文，將面對共和黨對手陳學理的挑戰。(記者顏潔恩╱攝影)

競選連任的第17選區州參議員曲怡文將在11月選舉中迎來共和黨對手陳學理的挑戰，作為唯一的華裔 候選人之間的較量，這場選戰頗受關注；曲怡文表示，數十年深入服務社區的經驗、且能流利說中文與華裔選民直接交流，是她的優勢，也期望用過去兩年的政績說話，贏得選民的支持讓她能為社區做更多事。

曲怡文表示，她所在的布碌崙 (布魯克林)南區，是上一屆選舉中全紐約州投票率最低的選區，儘管華裔人口多，但並非所有人都有投票權或足夠的政治參與覺醒；她也坦言，在上次的選舉中僅以領先500多票勝出，而該社區過去也曾出現過「紅潮」，若共和黨陣營投入足夠的支援確實有勝算，但她相信自己過去兩年的政績會被選民看到，依舊保持著平常心。

曲怡文認為，華人 在政治平台上的代表性尚不足，一旦有華人候選人出現，華人選民還是會很傾向於支持他們；華人願意參政雖是件好事，但她希望選民能把篩選議員的過程當成一個雇主面試員工的嚴謹過程，確保候選人具備好的履歷、有真正為社區做事的能力，才給予支持。

她說，過去數十年作為前州眾議員白彼得(Peter Abbate)的助理和幕僚長，同時也是學區委員會、社區委員會等社區組織的義工，是這些大量且根深蒂固服務社區的經驗，造就她對社區的需求有很深的了解；她也認為，能流暢溝通並書寫中文，是她做到可以重視和傳達華人訴求的最大優勢。

「我認為身為一個議員，要做的就是第一優先把資源帶進來，把可以保護民眾的法律要通過」，曲怡文表示，布碌崙南區的選民仍想要有一個可以「安居樂業」的生活環境，希望當選後能推出更多可以幫助改善人民生活的政策。