紐約市民主黨 亞裔民代拚連任 3人可望過關 2人有阻力

孟昭文、劉醇逸、曲怡文、金兌錫、李榮恩(從左至右)等五名亞裔現任民代，將力拼連任。(官方提供)

作為民主黨 的大本營之一，加入資源充沛的民主黨是亞裔在紐約市內參政的傳統路徑。目前紐約在任的聯邦和州級六位亞裔民代中，除在2022年殺出的共和黨「黑馬」鄭永佳外，其餘五人均將代表民主黨在本次大選中面臨選票的考驗。其中，孟昭文 、劉醇逸、李榮恩預計將順利連任，曲怡文和金兌錫則可能面臨一定阻力。

作為美東地區唯一的華裔 國會眾議員，第七次代表民主黨出戰的孟昭文將面對共和黨老對手茲米奇(Thomas Zmich)的挑戰。孟昭文的第六選區涵蓋皇后區法拉盛、艾姆赫斯特、貝賽等擁有大量亞裔和華裔人口的社區，她自己作為國會中少有的華人代表的形象也深入人心。在此前的兩次選舉中，孟昭文均以幾乎二比一的得票數大勝茲米奇，預計她在本次大選中繼續連任的壓力不大。此外，華裔候選人約瑟夫‧周將代表「真實黨」挑戰孟昭文。

現任華裔州參議員劉醇逸本次將面對保守黨候選人帕甘(Juan Pagan)的挑戰。劉醇逸的選區包括皇后區法拉盛及貝賽等地，華裔選民數量眾多。而名不見經傳的對手帕甘在本社區紮根不穩，2023年在曼哈頓挑戰市議員席位、僅獲得個位數選票，2022年在布碌崙(布魯克林)挑戰國會議員席位也遭對手橫掃。在本次選舉中，帕甘的募款額度僅有數百元，預計劉醇逸取勝沒有懸念。

和劉醇逸不同，另一位華裔州參議員曲怡文面臨的挑戰較大，她將面對的是共和黨華裔候選人陳學理的挑戰，對華人社區來說，這將是最精彩的一場選戰。曲怡文的選區主要覆蓋布碌崙的華人社區，而警察出身的陳學理同樣在本社區內有一定的知名度和支持度，他代表共和黨及保守黨所主打的議題也多切中華人社區的主要關切。目前從籌款數字上看，擁有在任地位的曲怡文仍有較大優勢，並得到了大量來自工會、警界、少數族裔社區組織的背書，參與背書的還包括孟昭文、劉醇逸等華裔民主黨同仁。

同時，法拉盛現任韓裔州眾議員金兌錫(Ron Kim)將面對華裔共和黨及保守黨代表王紹權的挑戰。進步派色彩明顯的金兌錫在法拉盛的華裔及韓裔社區根基較為深厚，獲得工會組織的強力支持。代表反進步派一方的華裔參選人曾在最近的兩次選舉中嘗試從黨內及黨外兩面夾擊金兌錫，雖都未成功，但也讓金兌錫的每次勝利都並不容易。本次由王紹權出馬挑戰，預計雙方仍將陷入一場苦戰，但從目前的籌款數據以及在任優勢上看，金兌錫仍處優勢地位。