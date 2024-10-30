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中華眷村文化傳承協會 法拉盛成立

記者尤昱程╱紐約報導
中華眷村文化傳承協會舉辦成立大會，七位常務委員合影。(記者尤昱程╱攝影)
中華眷村文化傳承協會舉辦成立大會，七位常務委員合影。(記者尤昱程╱攝影)

為傳承中華文化、世界大同的理念，中華眷村文化傳承協會日前在法拉盛舉辦成立大會，會上選出以眷村第二代為主的主席及七位常務委員，期以眷村文化精髓言傳身教，代代相傳。

協會發起人之一丁楷表示，協會成立之初有四個重要理念，分別為認同炎黃子孫的血脈，傳承中華文化，主張國家領土完整、國家統一，並尊崇國父孫文之建國方略思想，凡認同以上其一，均可加入該協會。

成立大會由全體合唱中華民國國歌後展開，大會率先提名黃懷賢、俞吉慶、丁兆麟、邊雨塵、王惠信、丁楷以及叢國柱作為該協會最高決策機構，並由所有會員進行選舉，現場近150位會員掌聲熱烈通過。

七位常務委員也當場推舉出叢國柱擔任主席，作為該會的領導，叢國柱表示，眷村文化的傳承相當重要，希望藉由此協會好好發揚光大。同時，他也對於台灣內部的文化認同發表看法。

叢國柱說，「協會的宗旨在於傳承和保存眷村文化，而目前台灣的情況大家都知道，有些人不認同我們是中華民族的，也不認同我們是炎黃子孫，所以我們這一代有責任將文化傳承交給下一代。」

針對目前台灣對於眷村文化的態度，他指出政府開始保留部分尚未拆除的眷村，以保持文化傳承。叢國柱認為，這些文化遺產是與中國大陸和國軍血脈相連的重要記憶，因此不應被抹滅。

當談到對兩岸未來關係的看法時，叢國柱呼籲台灣執政者應建立溝通管道，避免「去中」行為。他說，無論未來兩岸如何走向，最重要的是認同中華民族的身分，先有這個共識再繼續往下走，無論如何都希望能以和平的方式達成統一。

中華民國 法拉盛

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