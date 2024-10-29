房東負擔仲介費「好心辦壞事」？華裔：恐轉嫁到房租

市議會此前提案要求雇用房屋仲介的一方支付租房仲介費用，該提案預計將於下月投票。(記者曹馨元 ╱ 攝影)

一直以來，雖然租房市場雇用仲介的是房東 ，但仲介費一直由租客 承擔。市議會此前提案，擬將要求房東負擔租客的仲介費，該提案預計最早在11月13日投票表決。對此華裔房東表示，雖然此舉看似可以為租客減輕一部分負擔，但仲介費最終也會轉嫁到房租上，是「好心辦壞事」。

紐約市房租在新冠疫情後持續上漲，越來越多租戶表示承擔不起高額租金 ，而動輒數千元的仲介費更是讓租房成本雪上加霜；近年來日益殘酷的租房市場也催生了新的房源租賃服務，許多住戶甚至在社交媒體上發布轉租房屋幫助租戶搶占房源。

這項名為「公平公寓租賃費用(Fairness in Apartment Rental Expenses)」的提案由布碌崙(布魯克林)民主黨市議員奧賽(Chi Osse)發起，試圖通過這一法案為租戶減輕負擔。目前，該法案已有33名共同提案人，已經超過市議會半數。

由租戶負擔仲介費是紐約特有的形式，即使仲介是有房東聘請，紐約市的租客仍需自行付費。奧賽表示，「紐約租戶在強制支付仲介費的制度下已經受苦了數十年」。

在紐約已經搬家三次的蔡先生表示，他所看到的大部分房源所要求的仲介費都等同於一個月的租金；就他剛剛搬離的上西區公寓為例，他是自己在租房平台Streeteasy上找到的房源，「仲介只是帶我去看了房子，其實並沒有幫上忙」，但他也需要「多花一個月的房租」，讓他感到十分無奈，「在房租不上漲的情況下去掉仲介費，肯定是能讓租客輕鬆不少」。

但紐約小房東協會主席何德鄰卻稱這一法案是「好心做壞事的又一例」。他解釋道，在房地產行業中，房東的議價能力比租客更強，而由房東支付仲介費只會讓他們輕易將這一費用轉嫁到租金上，「最後還是租客買單」。

且何德鄰認為，無需負擔仲介費會鼓勵租客更頻繁地搬家，「這對有意長租期的房東來說肯定是不利的」；而他也指出，從統計數據來看，有子女的家庭租戶相比單身租戶通常選擇的租期更長，因而「這項法律迫使有子女的租戶，尤其是單親父母，為單身租戶的交易成本買單」。