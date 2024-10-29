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防紐約市長提修憲公投集權 市議長及多數民代支持設限

記者許君達╱紐約報導
州議會提案擬對市長修憲權設限，被認為主要針對亞當斯市府。市議長歐德思(講話者)率多名市議員支持該提案。(記者許君達╱攝影)
州議會提案擬對市長修憲權設限，被認為主要針對亞當斯市府。市議長歐德思(講話者)率多名市議員支持該提案。(記者許君達╱攝影)

紐約州眾議員西蒙尼(Tony Simone)和州參議員克魯格(Liz Krueger)日前分別提出旨在優化各城市地方憲章公投制度的提案，其中比較重要的條款對市長利用憲章修訂委員會的運作機制進行了詳細的規定，並要求在修憲公投前給選民留下充足的時間考慮。該提案被認為主要針對紐約市亞當斯(Eric Adams)，並得到了市議長歐德思(Adrienne Adams)及多名市州民代的支持。

西蒙尼和克魯格28日在紐約市政廳外舉行集會，宣布這項提案。西蒙尼介紹，提案將要求州內各市長在提交任何修憲公投前至少180日成立憲章修訂委員會，並在投票前30天公開發布所有提案和選項。他表示，此前的法律賦予市長們悄悄策畫並突然發布一些有利於市府集權的議程，導致府院之間權力不平衡。

市長亞當斯今年7月成立市府的憲章修訂委員會，提出多項修憲公投案，這些公投提案將出現在11月大選的選票上供紐約市選民表決。此舉受到市議會批評，認為這是為了壓制市議會推動的相關立法。西蒙尼指，紐約市在前市長朱利安尼(Rudy Guliani)時代就曾出現過這種情況，而亞當斯領導的現任市府又在企圖如此行事，「隨隨便便就加上一些愚蠢的公投案，而且讓人們根本沒有足夠的時間去思考這些東西。」

歐德思指責亞當斯在本屆大選中插入的五條修憲公投案是在利用相關法律的空白去規避市議會監督，為市府謀取短期政治利益，並稱此舉會削弱權力制衡機制。她強調，市憲章修訂委員會應被作為改善政府的工具，而非破壞民主的政治武器。

當日到場支持該提案的還包括州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)、市議員黃敏儀、利華娜(Carina Rivera)、紀思庭(Justin Brannan)、哈尼夫(Shahana Hanif)等人，市議員除黃敏儀外均為進步黨團成員。

公投 亞當斯 紐約市

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