王紹權贈109分局披薩 支持有效執法、提升警察福利

第40選區紐約州眾議員共和黨候選人王紹權於24日拜訪法拉盛市警109分局。(記者高雲兒╱攝影)

第40選區紐約州眾議員 共和黨候選人王紹權於日前拜訪法拉盛 市警109分局，為警員送上15盒披薩和飲料，表達對警察工作的支持；隨行的還有第25選區州眾議員韓裔共和黨候選人白正熩(Kenneth Paek)，他們共同表示，提升警察福利 並改進現行法律，是改善社區安全的關鍵。

王紹權表示，紐約市正常情況下應有3萬6000名警察，目前卻只有2萬9000人，導致警力不足，法拉盛治安日益嚴峻，尤其是街頭賣淫和毒品問題加劇，對當地居民生活造成困擾，而警察卻受到法律限制，無法有效執法。

他主張應增加警察薪資，建議每位警員平均加薪5000元，並提升警察的退休金等福利。他強調，將資金投入警察福利，對改善治安更有意義，並提議在執行掃蕩行動時請求州長霍楚(Kathy Hochul)調遣國民警衛隊支援。

白正熩則批評紐約州的刑法過於寬鬆，無法有效打擊犯罪。他認為，警察僅僅是執法者，而立法者才是問題的根源，法律的疲軟直接導致了犯罪率攀升。