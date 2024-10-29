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王紹權贈109分局披薩 支持有效執法、提升警察福利

記者高雲兒╱紐約報導
第40選區紐約州眾議員共和黨候選人王紹權於24日拜訪法拉盛市警109分局。(記者高雲兒╱攝影)
第40選區紐約州眾議員共和黨候選人王紹權於24日拜訪法拉盛市警109分局。(記者高雲兒╱攝影)

第40選區紐約州眾議員共和黨候選人王紹權於日前拜訪法拉盛市警109分局，為警員送上15盒披薩和飲料，表達對警察工作的支持；隨行的還有第25選區州眾議員韓裔共和黨候選人白正熩(Kenneth Paek)，他們共同表示，提升警察福利並改進現行法律，是改善社區安全的關鍵。

王紹權表示，紐約市正常情況下應有3萬6000名警察，目前卻只有2萬9000人，導致警力不足，法拉盛治安日益嚴峻，尤其是街頭賣淫和毒品問題加劇，對當地居民生活造成困擾，而警察卻受到法律限制，無法有效執法。

他主張應增加警察薪資，建議每位警員平均加薪5000元，並提升警察的退休金等福利。他強調，將資金投入警察福利，對改善治安更有意義，並提議在執行掃蕩行動時請求州長霍楚(Kathy Hochul)調遣國民警衛隊支援。

白正熩則批評紐約州的刑法過於寬鬆，無法有效打擊犯罪。他認為，警察僅僅是執法者，而立法者才是問題的根源，法律的疲軟直接導致了犯罪率攀升。

兩位候選人呼籲選民積極參與11月5日(周二)的普選，並表示，選出支持治安的候選人將有助於改善社區生活質量和法律環境。提前投票已於26日(周六)開始，為期九天。

兩位候選人呼籲選民積極參與11月5日(周二)的普選，並表示選出支持治安的候選人將...
兩位候選人呼籲選民積極參與11月5日(周二)的普選，並表示選出支持治安的候選人將有助於改善社區生活質量和法律環境。(記者高雲兒／攝影)

福利 法拉盛 眾議員

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