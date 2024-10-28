我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

朱雅婷競選州參議員：最懂華裔教育需求

記者曹馨元╱ 紐約報導
共和黨候選人朱雅婷，挑戰第11選區州參議員史塔文斯基。(朱雅婷提供)
共和黨候選人朱雅婷，挑戰第11選區州參議員史塔文斯基。(朱雅婷提供)

州參議會第11選區共和黨候選人朱雅婷，將在下月的普選中挑戰年過八旬的州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。作為華裔共和黨候選人中政治經驗相對豐富的一位，她堅信她所屬的共和黨在教育議題上的立場更能代表華裔的需求。

朱雅婷8歲時隨父母自台灣移民來美，她的母親曾是一位教師，而父親則是一名工程師。朱雅婷表示，移民不像世代生活在美國的本地居民一樣有豐富的社會資源和人脈，一紙文憑便成為了他們最有重要的敲門磚。她自2019年創辦PLACE NYC以來一直維護紐約特殊高中的擇優錄取，並堅持呼籲提高公立學校的教學標準。她認為，公立教育之所以對華裔移民如此重要，是因為公立教育是許多新移民實現美國夢的唯一出路。

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)曾試圖取消紐約特殊高中的入學考試，以推動這些頂級公立高中的多元化和包容性。特殊高中的亞裔學生平均占比在60%以上，向來被華裔家長看作是通往名校的台階；白思豪這一可能會降低亞裔占比的舉動造成了華裔家長的恐慌，PLACE NYC也因運而生。

朱雅婷注意到，在PLACE NYC舉辦的許多活動中，許多平日並不關心政治的家長也紛紛加入；「如果你住在一個治安好的區域，你可能不那麼在意犯罪率，如果你能開車去上班，你可能不在意地鐵的安全性，但所有人都在意教育」。她也強調，她並非反對多元化，只是不認同民主黨無視成績而讓渡一定比例給「少數群體」的录取政策，「我們想要目標是一致的，只是達成的方式有所不同。」

由於民主黨一貫更為包容的移民及福利政策讓眾多亞裔成為其長期擁簇，但隨著紐約華裔群體逐漸壯大，民主黨對於非法移民的接納及更為寬鬆的治安政策則與偏保守的亞裔價值觀產生衝突，也導致了近年來華裔選民中的一波「紅潮」。朱雅婷表示，無論政見如何，華裔應當更多地行使自己的投票權，「只有人數夠多，政客才會認為我們有價值爭取，他們才會聽從我們的聲音」。

華裔 非法移民 亞裔

上一則

州參議員參選人陳學理：盼以草根勢力叩關議會

下一則

109分局擴編 議員致謝市警局
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

石破茂成短命首相？日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政

石破茂成短命首相？日本國民民主黨眾院席次大躍進 拒聯合執政
川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃
川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制
共和黨法律戰受挫 學者：有助提高投票率並加快計票

共和黨法律戰受挫 學者：有助提高投票率並加快計票

熱門新聞

最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

發現新斷層？新州地震 紐約搖晃卻更強…震災應變迎挑戰

2024-10-25 14:34
試圖性侵幼女的徐東賢獲刑十年。(格林威治警方發布)

紐約韓裔律師「約炮」14歲少女 判刑10年

2024-10-21 10:52
四名華男在街頭與兩名劫匪發生全武行。(影片截圖)

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

2024-10-27 20:55
最新研究顯示，今年4月發生在新澤西的4.8級地震呈現一種特殊的能量傳導模式，導致紐約市的震度比震央更大，未來防災應變和建築抗震標準，可能都要提早因應。（記者許君達／攝影）

地層破裂新型態…新州地震 紐約感受更強、損失更大

2024-10-24 22:10
前總統川普27日在紐約市曼哈頓麥迪遜花園廣場舉行造勢集會，華人支持者熱情高昂。(記者曹馨元 / 攝影)

川普曼哈頓集會造勢 華裔民眾力挺 最關心移民、稅制

2024-10-27 15:09
紐約州長霍楚(左)與前副幕僚長孫雯(右)曾在法拉盛一起用餐。霍楚一再表示孫雯是前州長葛謨所任用，也只是中層官員。（本報資料照片）

華爾街日報：孫雯案揭中國欲透過同鄉會影響美國政治

2024-10-23 10:02

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪