朱雅婷競選州參議員：最懂華裔教育需求

共和黨候選人朱雅婷，挑戰第11選區州參議員史塔文斯基。(朱雅婷提供)

州參議會第11選區共和黨候選人朱雅婷，將在下月的普選中挑戰年過八旬的州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)。作為華裔 共和黨候選人中政治經驗相對豐富的一位，她堅信她所屬的共和黨在教育議題上的立場更能代表華裔的需求。

朱雅婷8歲時隨父母自台灣移民來美，她的母親曾是一位教師，而父親則是一名工程師。朱雅婷表示，移民不像世代生活在美國的本地居民一樣有豐富的社會資源和人脈，一紙文憑便成為了他們最有重要的敲門磚。她自2019年創辦PLACE NYC以來一直維護紐約特殊高中的擇優錄取，並堅持呼籲提高公立學校的教學標準。她認為，公立教育之所以對華裔移民如此重要，是因為公立教育是許多新移民實現美國夢的唯一出路。

前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)曾試圖取消紐約特殊高中的入學考試，以推動這些頂級公立高中的多元化和包容性。特殊高中的亞裔 學生平均占比在60%以上，向來被華裔家長看作是通往名校的台階；白思豪這一可能會降低亞裔占比的舉動造成了華裔家長的恐慌，PLACE NYC也因運而生。

朱雅婷注意到，在PLACE NYC舉辦的許多活動中，許多平日並不關心政治的家長也紛紛加入；「如果你住在一個治安好的區域，你可能不那麼在意犯罪率，如果你能開車去上班，你可能不在意地鐵的安全性，但所有人都在意教育」。她也強調，她並非反對多元化，只是不認同民主黨無視成績而讓渡一定比例給「少數群體」的录取政策，「我們想要目標是一致的，只是達成的方式有所不同。」

由於民主黨一貫更為包容的移民及福利政策讓眾多亞裔成為其長期擁簇，但隨著紐約華裔群體逐漸壯大，民主黨對於非法移民 的接納及更為寬鬆的治安政策則與偏保守的亞裔價值觀產生衝突，也導致了近年來華裔選民中的一波「紅潮」。朱雅婷表示，無論政見如何，華裔應當更多地行使自己的投票權，「只有人數夠多，政客才會認為我們有價值爭取，他們才會聽從我們的聲音」。