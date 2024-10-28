民眾集會 籲「恢復羅斯福大道行動」持續執行

參加集會民眾眾多，並舉牌示威。(記者尤昱程╱攝影)

改善羅斯福大道聯盟(Let's Improve Roosevelt Ave.)、前市議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)等地區領袖於27日在在傑克遜高地(Jackson Heights)的羅斯福大道舉行集會，呼籲州長霍楚 (Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)日前祭出為期90天打擊沿線賣淫、非法妓院和無照商販的計畫持續執行。

此次集會包含該聯盟成員、宗教領袖、社區居民和商販等200餘人參加，群眾們以西語高喊「滾出去」、「社區要安全」等口號，當日集會適逢周日，開場也由當地宗教領袖帶領祈禱，呼籲社區的和平與安全。

孟瑟瑞表示，組織性的犯罪集團在羅斯福大道上營運著價值數百萬元的毒品 和人口販賣網絡，社區必須站出來抵抗這些不法活動。他也感謝州長及市長所提出的「恢復羅斯福大道行動」(Operation Restore Roosevelt)90天計畫，並呼籲此計畫能夠持續。

該計畫由霍楚與亞當斯15日共同提出，旨在增加警力和資源，以打擊羅斯福大道從74街到111街上的性交易等犯罪活動。根據市府，這項行動將持續90天，執法部門在90天後將繼續監控這些社區。

改善羅斯福大道聯盟(Let's Improve Roosevelt Ave.)主席拜耶茲(Ramon Ramirez Baez)表示，該團體是第一個呼籲在增派更多警力的團體，而自從市府增派警力駐紮後，當地居民和商家皆對此感到非常感激。他說，「我們需要這些警力永久駐守，以確保羅斯福大道的長期安全」。

聯盟成員桑切斯(Rosa Sanchez)表示，儘管警力增加後犯罪活動有所減少，但她每天上班途中仍能看到街上的毒品交易和賣淫現象。她說，「我在這裡住了40年，這裡以前從來沒有這樣過。現在有了額外的警力駐守，我們希望他們能永久留在這裡」。