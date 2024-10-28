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民眾集會 籲「恢復羅斯福大道行動」持續執行

記者尤昱程／紐約報導
參加集會民眾眾多，並舉牌示威。(記者尤昱程╱攝影)
參加集會民眾眾多，並舉牌示威。(記者尤昱程╱攝影)

改善羅斯福大道聯盟(Let's Improve Roosevelt Ave.)、前市議員孟瑟瑞(Hiram Monserrate)等地區領袖於27日在在傑克遜高地(Jackson Heights)的羅斯福大道舉行集會，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯(Eric Adams)日前祭出為期90天打擊沿線賣淫、非法妓院和無照商販的計畫持續執行。

此次集會包含該聯盟成員、宗教領袖、社區居民和商販等200餘人參加，群眾們以西語高喊「滾出去」、「社區要安全」等口號，當日集會適逢周日，開場也由當地宗教領袖帶領祈禱，呼籲社區的和平與安全。

孟瑟瑞表示，組織性的犯罪集團在羅斯福大道上營運著價值數百萬元的毒品和人口販賣網絡，社區必須站出來抵抗這些不法活動。他也感謝州長及市長所提出的「恢復羅斯福大道行動」(Operation Restore Roosevelt)90天計畫，並呼籲此計畫能夠持續。

該計畫由霍楚與亞當斯15日共同提出，旨在增加警力和資源，以打擊羅斯福大道從74街到111街上的性交易等犯罪活動。根據市府，這項行動將持續90天，執法部門在90天後將繼續監控這些社區。

改善羅斯福大道聯盟(Let's Improve Roosevelt Ave.)主席拜耶茲(Ramon Ramirez Baez)表示，該團體是第一個呼籲在增派更多警力的團體，而自從市府增派警力駐紮後，當地居民和商家皆對此感到非常感激。他說，「我們需要這些警力永久駐守，以確保羅斯福大道的長期安全」。

聯盟成員桑切斯(Rosa Sanchez)表示，儘管警力增加後犯罪活動有所減少，但她每天上班途中仍能看到街上的毒品交易和賣淫現象。她說，「我在這裡住了40年，這裡以前從來沒有這樣過。現在有了額外的警力駐守，我們希望他們能永久留在這裡」。

孟瑟瑞說，「社區將繼續向皇后區的民選官員施壓，反對任何試圖將賣淫合法化的立法努力，雖然有些政治領袖試圖妖魔化警察，但我們會做警察的後盾，同時呼籲任何表態支持賣淫合法化的官員，撤回他們的決定」。

社區居民希望能重拾安全的生活環境。(記者尤昱程╱攝影)
社區居民希望能重拾安全的生活環境。(記者尤昱程╱攝影)
集會適逢周日，開場前由宗教領袖帶領禱告。(記者尤昱程╱攝影)
集會適逢周日，開場前由宗教領袖帶領禱告。(記者尤昱程╱攝影)
改善羅斯福大道聯盟、前市議員孟瑟瑞等地區領袖舉行集會，呼籲政府持續打擊當地非法活...
改善羅斯福大道聯盟、前市議員孟瑟瑞等地區領袖舉行集會，呼籲政府持續打擊當地非法活動。(記者尤昱程╱攝影)

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