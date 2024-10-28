109分局擴編 議員致謝市警局

州眾議員金兌錫、州參議員劉醇逸及多位社區領袖感謝市警局擴編109分局。(金兌錫辦公室提供)

州眾議員 金兌錫、州參議員劉醇逸及多位社區領袖27日共同出席活動，感謝市警局聆聽社區需求，設立衛星分局並增派超過60名警員，旨在加強法拉盛 、貝賽(Bayside)及大學點 (College Point)的警力巡邏，提升社區安全。

法拉盛作為紐約市第四大中央商務區，緬街與羅斯福大道口每日都迎來數十萬人次行人流量，僅次於時報廣場(Time Square)和先鋒廣場(Herald Square)。然而隨著人口和商業活動增長，109分局面臨警力不足的挑戰也日漸加劇。

據金兌錫介紹，新設立的衛星分局將涵蓋白石鎮(Whitestone)、大學點及部分貝賽地區，衛星分局作用為輔助主要分局，縮短接獲報案反應時間，提升社區警務的覆蓋範圍，而現有的109分局員警將可更專注於法拉盛市中心及其周邊地區的安全管理。

據警方消息，該衛星分局警隊目前還處於招募階段，截至目前確定的警員有66位，另外還有指揮官等高階主管會加入新分局；此外，新分局也計畫從全市調動有意願的警員加入。

金兌錫表示，這個消息對社區來說是一個巨大的勝利，新增的衛星分局及更多的警力將加強109分局轄區的治安，並為法拉盛市中心提供更多的警力和資源，從而讓社區居民的人身安全獲得更好的保障。

劉醇逸亦表示支持，他說，擴編警力不僅是針對犯罪防治的關鍵，也是促進法拉盛經濟發展的重要一步。他指出，當社區安全得以保障時，商業和居民的信心也會增加，有助於吸引更多投資及消費者。

出席活動的還有法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、美東天津同鄉會會長李智勇，以及紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基等多位社區領袖。

李啟基表示，巡邏隊將持續協助警員們進行社區巡邏，特別是在小商業防盜、幫助老年人和家庭安全方面，未來也會與新增警員緊密合作，提升社區的整體安全感。