道格拉斯頓華人民宅入室劫案 第四嫌被告41罪

繼三名參與道格拉斯頓華人民宅入室搶劫案的三名劫犯被捕並起訴後，第四名涉嫌協助此三人逃跑的嫌犯在25日被提吿，並被控41項罪名，面臨最高25年的監禁。圖為此前記者會。(記者尤昱程╱攝影)

繼三名參與道格拉斯頓華人 民宅入室搶劫案的三名劫犯被捕並起訴後，第四名涉嫌協助此三人逃跑的嫌犯在25日被提告，並被控41項罪名，面臨最高25年的監禁。

根據警方報告，8月17日凌晨2時15分，三名男子手持槍械闖入皇后區 道格拉斯頓247街的一處民宅，他們揮舞手中的鐵鎚及刀刃叫醒了房主，強行扣押了家中所有成員，要求他們說出現金存放處，而其中一名婦女帶著一歲大的嬰兒逃離現場，並向警方報案。警方到場後，三名嫌犯試圖從後窗跳出逃跑，但多名警員合力將三名嫌犯逮捕，並找回他們從受害家庭中盜走的1萬多元現金。

25日，皇后地區檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，第四名嫌犯已被正式起訴並提堂，他名為湯普森(Oneil Thompson)，今年45歲，涉嫌作為該案件中的駕駛員協助三名嫌疑人逃離現場。

凱茲表示，「根據指控，該被告明知且故意參與了這起令人震驚的入室搶劫案，結果導致一個家庭被持槍挾持。感謝一位年輕母親的勇敢行動，她抱著嬰兒逃出家中尋求幫助，以及迅速到場的警員，這起事件才沒有引發更大的悲劇。所有涉案人員現已被拘捕並將在法庭上接受正義的審判，」

湯普森在25日被提堂時，被指控犯下41項罪名，包括七項二級綁架罪、六項一級入室盜竊罪、三級搶劫罪、二級持有武器罪、危害兒童罪等。如果最高罪名成立，湯普森將面臨最高25年的監禁。

此前被提堂的三名罪犯分別是39歲的布蘭登·戴許(Brandon Dash)和34歲的萊恩·戴許(Ryan Dash)，以及47歲的史密橋(Jone Smith)，又稱哈里根(Conrad Harrigan)。他們上月末被提審，面臨同樣的41項指控。